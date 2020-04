EEUU: Disney deja en la calle a más de 43 mil trabajadores sin sueldos ni beneficios

14.04.20 - 43,000 trabajadores sindicalizados de Disney World recibirán licencias sin paga a partir del 19 de abril, la mayor ola de empleados en Florida Central que serán enviados sin remuneración debido a la crisis del coronavirus.



Un acuerdo alcanzado entre la compañía y el sindicato concluyó que Disney World dejaría de pagar salarios a los empleados en varios trabajos, incluidos los asistentes de parques temáticos, custodios, planificadores de vacaciones, amas de casa, conductores de autobuses, trabajadores de monorraíles y "cualquier cosa relacionada con el servicio".



Disney World está listo para darle licencia sin paga a la mayoría de sus 77,000 empleados, tanto sindicales como no sindicales. Agregar esa cantidad de personas a las listas de desempleo casi triplicaría la tasa de desempleo de Metro Orlando desde el 2.9% en febrero, la última cifra disponible, hasta el 85% ahora, según datos del estado. Indicó el diario Orlando Sentinel.



Disney emitió un comunicado el sábado por la noche que decía: “Este acuerdo proporciona un regreso más fácil al trabajo cuando nuestra comunidad se recupera del impacto de la COVID-19. Estamos agradecidos de haber trabajado juntos de buena fe para ayudar a nuestros miembros (cast members)a navegar estos tiempos sin precedentes”.



Los miembros de Services Trades realizan en una variedad de trabajos, desde personajes de parques temáticos y asistentes de viajes, amas de casa, custodios, planificadores de vacaciones, socorristas, técnicos de entretenimiento, conductores de autobuses y más.



Estefanía Villadiego, de 29 años, sabe que su sueldo de $13 por hora por trabajar en New Fantasyland en Magic Kingdom desaparecerá en una semana por un período de tiempo desconocido. Para prepararse, presta atención a lo que puede controlar, como cocinar solo lo que la familia necesita y apagar las luces de su apartamento.



Su esposo todavía trabaja como plomero, pero, “cuando tienes una familia, solo un salario no es suficiente”, dijo Villadiego, una delegada que trabaja en el sindicato. “Eso da mucho miedo”.



"Esta es una decisión que al sindicato no le gusta", dijo Eric Clinton, presidente de Unite Here Local 362, en un video publicado el sábado en la página de Facebook del sindicato . "Sin embargo, está dentro del derecho de la compañía despedir y suspender a los empleados en esta situación".



Clinton señaló que la decisión excluiría a 200 empleados que se consideran esenciales, incluidos aquellos que trabajan en tareas de limpieza, custodia y patrulla del lago.



Los líderes sindicales de Disney se unieron a las filas pidiendo al estado que arregle el sistema.



“Tenemos que hacer que se escuchen nuestras voces”, dijo Jeremy Haicken, presidente de Unite Here Local 737, mientras llamaba a los miembros de la base a colocar letreros fuera de sus hogares y en sus páginas de Facebook como parte de una próxima semana de acción. para atraer la atención de los gobernadores y legisladores. “El sistema actual es inaceptable”.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 381 veces.