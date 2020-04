Argentina: Controversias con las mascarillas ante su uso obligatorio por gobiernos locales

Buenos Aires se sumará desde el 15 de abril a otros distritos donde ya comenzó a regir la medida como Jujuy, Salta y La Rioja y municipios del conurbano como La Matanza y Malvinas Argentinas.

13.04.20 - Durante los últimos días varias provincias del país y municipios del conurbano bonaerense establecieron la utilización obligatoria de barbijos o tapabocas.



A nivel nacional lo resolvieron los gobiernos de Catamarca, Salta, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja. En territorio bonaerense la decisión ya alcanza a La Matanza, Tigre, Zárate y Malvinas Argentinas, entre otros municipios.



Se sumará, desde el 15 de abril, la Ciudad de Buenos Aires, aunque solo para ingresar locales comerciales, transporte y otras dependencias de atención al público. Asimismo será prohibida la venta al público de los barbijos N95 reservados al personal de salud.



El hecho de que gobiernos locales avancen en esta resolución resulta llamativo ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos infectólogos desaconsejan su uso.



Además, en el caso del gobierno porteño, existen sospechas de un negociado detrás de la medida. Según denunció el diario Perfil, el Ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta adquirió 15 mil barbijos a tres mil pesos cada uno, muy por encima del precio promedio.



La compra fue realizada a la empresa Green Salud, perteneciente al abogado Ignacio Saenz Valiente quien además de tener un grupo de compañías con el nombre Green, también es director del Grupo Clarín y la empresa Telecom.



“No hay respuesta binaria, ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de Covid-19”, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. El funcionario detalló que tiene sentido utilizar tapabocas en lugares donde está limitado acceso al agua para lavarse las manos o para aquellas personas enfermas.



Por su parte Omar Sued, médico de la Sociedad Argentina de Infectología, enfatizó que “la indicación de usar barbijo es solo para las personas que están atendiendo o cerca de casos sospechosos”. “Estos sirven para evitar que una persona con coronavirus elimine la saliva que pueda estar infectada, pero no para frenar la entrada del virus, porque este también puede ingresar por los ojos o por tocar la superficie donde alguien haya estornudado”, añadió.



“Dan una sensación de falsa seguridad, por eso no son recomendables para que la población general los utilice al circular por la calle”, completó el especialista.



En la misma línea Laura Barman, médica infectóloga del Hospital Italiano, dijo al diario La Nación que “para evitar el contagio, lo fundamental es lavarse las manos, frenar la tos con el pliegue del codo o con un pañuelo y limpiar la superficie de los lugares”.



Sobre los barbijos apuntó que “hay especulación y falta de información” lo que genera que “quienes realmente lo necesitan no lo consiguen o se ven condenados a pagar un precio injusto”.

La fuente original de este documento es:

Notas Periodismo Popular (https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/04/13/oms-desaconseja-mas-distritos-imponen-tapaboca-obligatorio/)