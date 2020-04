Julian Assange engendró dos hijos mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres

11 de Abril - Julian Assange engendró en secreto a dos hijos mientras estaba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, según revela The Mail on Sunday.



Gabriel, de dos años, y su hermano Max, de un año, fueron concebidos mientras su padre estaba asilado para evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje por la filtración de miles de documentos clasificados de inteligencia estadounidenses.



En ese momento, Assange, de 48 años, también estaba siendo buscado en Suecia, donde fue acusado de violación. Siempre ha negado esas acusaciones, las cuales ahora se han descartado.



La madre de los niños es la abogada sudafricana de 37 años, Stella Morris, quien se enamoró del fundador de WikiLeaks hace cinco años mientras lo visitaba para trabajar en el caso legal de detener su extradición.



En el momento en que Gabriel fue concebido en 2016, Assange había estado dentro de la embajada, durante cuatro años y se creía que estaba bajo vigilancia constante por parte de los servicios de seguridad estadounidenses.



Una operación policial de vigilancia las 24 horas del día por Scotland Yard, había sido retirada luego de una reacción pública por el costo millonario de la misma.



Se entiende que la pareja también logró mantener en secreto su relación y el nacimiento de sus hijos, de los diplomáticos y funcionarios ecuatorianos que habían dado refugio a Assange.



Assange, nacido en Australia, se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.



Se encuentra allí desde abril del año pasado, cuando la policía lo sacó de la embajada luego de un confinamiento de siete años.



La revelación sobre su familia secreta surgió la semana pasada en documentos judiciales, vistos por The Mail on Sunday, sobre el caso de extradición a Estados Unidos y un intento de Assange de lograr una fianza mientras el Covid-19 arrasa con la población carcelaria.



En una entrevista exclusiva mundial, Stella Morris revela que:



Assange vio el nacimiento de los dos niños en hospitales de Londres a través de un enlace de video en vivo y conoció a Gabriel cuando lo introdujeron a escondidas en la embajada.



Creen que las agencias de inteligencia estadounidenses trataron de robar el ADN de Gabriel de un pañal, porque sospechaban que Assange era su padre;



La pareja se casará tras las rejas a menos que Assange sea liberado;



Ambos niños, que son ciudadanos británicos, han visitado a su padre en prisión;



La duquesa de Beaufort, la ex actriz Tracy Ward y la rapera británica M.I.A, son las madrinas de los niños.



Las noticias caerán como una bomba a los amigos y enemigos de Assange, ya que se creía que él había llevado una vida casi monástica desde que ingresó a la embajada ecuatoriana en 2012.



En cambio, como muestran imágenes exclusivas de The Mail on Sunday, era un padre práctico, jugaba con su hijo bajo las narices de sus anfitriones ecuatorianos cada vez más hostiles y el escrutinio las 24 horas del día de las agencias de inteligencia estadounidenses.



La señora Morris está revelando su relación de largo plazo y la existencia de sus hijos, porque teme que la vida de Assange esté en grave riesgo si él permanece en Belmarsh, donde un recluso ya murió de Covid-19.



Ella está pidiendo que su prometido sea liberado bajo los planes del gobierno de liberar a miles de prisioneros para sofocar la propagación del mortal virus tras las rejas.



Morris dice que Assange es doblemente vulnerable porque sufre de una enfermedad pulmonar crónica exacerbada por sus años de encierro en la embajada y que tiene problemas de salud mental que se agravan como resultado del confinamiento solitario en que se encuentra.



Ella dijo anoche: "Amo a Julian profundamente y tengo muchas ganas de casarme con él".



"En los últimos cinco años he descubierto que el amor hace que las circunstancias más intolerables parezcan soportables, pero esto es diferente: ahora estoy aterrorizada de no volver a verlo vivo".



"Julian me ha protegido ferozmente y ha hecho todo lo posible para mantenerme alejada de las pesadillas de su vida".



'He vivido en silencio y en privado, criando a Gabriel y Max por mi cuenta y anhelando el día en que podamos estar juntos como familia.



'Ahora tengo que hablar porque veo que su vida está al borde".