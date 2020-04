Trump dice que no está "contento" con la cooperación entre Xi y Maduro por el Covid-19

11-04-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no está "contento" con el acuerdo suscrito por los mandatarios de China, Xi Jinping, y Venezuela, Nicolás Maduro, para ampliar su cooperación frente al coronavirus.



Trump hizo esas declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en respuesta a las preguntas de una periodista sobre el pacto entre Xi y Maduro, al que Washington ha acusado de terrorismo y narcotráfico, además de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.



"No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento", manifestó Trump.



Preguntado sobre si le preocupa que el acuerdo sobre el virus se extienda a otros aspectos económicos, el gobernante estadounidense respondió: "Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso".



El canciller venezolano Jorge Arreaza publicó un comunicado en su cuenta en la red social Twitter, donde reveló que el presidente Nicolás Maduro, sostuvo este viernes un contacto telefónico con su homólogo de China, Xi Jinping, con el fin de afianzar la cooperación entre ambas naciones para combatir el coronavirus.



El jefe de Estado agradeció la colaboración y el apoyo brindado por la nación asiática en su batalla contra la pandemia, que ya registra en Venezuela 171 casos contagiados, 84 recuperados y nueve fallecidos.



Arreaza, aseguró que ambos mandatarios "expresaron sus deseos de un pronto reencuentro".



*Con información de Efe





