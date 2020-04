Alcalde de Nueva York cree que muertes por Covid-19 son muchas más que las oficiales

08-04-20.-El alcalde, Bill de Blasio, advirtió que balance total de muertes por Covid-19 en Nueva York, es muy superior a las cifras oficiales, dado que no se están contabilizando de "100 a 200 personas" que fallecen cada día en sus casas sin haber sido sometidas a pruebas, pero que probablemente tenían la enfermedad.



Defendió la necesidad de incluir a estas víctimas en el recuento para explicar verdaderamente la dimensión de la tragedia, que en la ciudad se ha cobrado ya más de 3.500 vidas, de acuerdo con los números oficiales.



"No todas las muertes, pero claramente una gran mayoría están relacionadas con el coronavirus", dijo De Blasio a la cadena FOX 5.



Según medios locales, los servicios forenses de la ciudad no están haciendo tests a cadáveres en busca del virus, pero sí están señalando el Covid-19 como "causa probable" de la muerte cuando así se considera.



En las últimas 24 horas, EEUU registró 1,939 fallecidos, el peor balance en un día desde el inicio de la pandemia, se han registrado cerca de 400,000 contagios por coronavirus, y unos 13,000 muertos.



Trump estuvo al tanto sobre el impacto potencial del virus en EEUU pero le restó importancia a la pandemia durante casi dos meses. La agencia AP reportó que la mayoría de las agencias federales esperaron hasta mediados de marzo para ordenar grandes cantidades de máscaras N95, respiradores mecánicos y otros equipos requeridos por el personal de salud.



*Con información de EFE y AP