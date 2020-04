(VIDEO) COVID-19: Con 6 nuevos casos se eleva la cifra a un total de 165 casos en Venezuela

Jorge Rodríguez, vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, a través de una transmisión conjunta de medios públicos y privados se dirigió al país, este 6 de abril, desde el Palacio de Miraflores, tras participar en una reunión del Puesto de Comando Presidencial para el Control del coronavirus Covid-19, donde reportó que en las últimas 24 horas han aparecido 6 nuevos casos de coronavirus en el país, para incrementar la cifra a 165 contagiados, así mismo anunció que se mantiene hasta ahora la misma cifra de 7 fallecidos víctimas de esta pandemia.

Los 6 nuevos casos detectados provienen : 2 de Táchira, 1 Trujillo, 2 de La Guaira, 1 Distrito Capital, de los cuales 2 llegaron de Colombia, 1 de Perú y 3 son casos comunitarios.

De los 165 casos de contagiados, 65 se encuentran recuperados, 39 de ellos están en período de aislamiento domiciliario, 24 pacientes en varios CDI a nivel nacional, 13 en clínicas privadas, 2 en hoteles y la mima cifra de 7 fallecidos.

Destacó Jorge Rodríguez que la mayoría de los casos de contagiados son personas que están en el rango de 20 a 55 años de edad.

Por otro lado preciso el Ministro de Información que 17.294.092 respondieron a la encuesta en el Sistema Patria 125.608, de las cuales 104.331 ya han sido visitadas y que 10.847 tienen síntomas, pero que ya están siendo atendidas y se les está realizando la debida prueba.

También indicó Rodríguez que todas las personas que ingresen a Venezuela por el puente fronterizo Simón Bolívar serán recibidas con brazos abiertos, pero que tienen que cumplir con las normas para protegerlos a ellos y a la población en general; "todas y todos deben realizárseles las pruebas aún si no tienen síntomas". Al llegar se le harán las pruebas y en caso de resultar negativo serán puestos en una cuarentena previsiba de 14 días, antes de que puedan llegar a sus destinos.

Informó el vicepresidente Rodríguez, que factores de poder de Colombia , se están aprovechando de la buena voluntad de Venezuela, de su política de recibir a los connacionales a brazos abiertos, y en ese sentido denunció la incursión de tres presuntos paramilitares dentro del grupo de venezolanos que regresó al país desde Colombia y que los mismos han sido detenidos, y advierte que todo aquél que llegue a través del puente Simón Bolívar le serán tomado los datos a través del capta huellas para determinar la procedencia y origen de cada persona. Indicó que para el día de mañana martes se darán mayores detalles sobre este grupo de violentos, pero adelantó que uno de ellos se habría entrenado en uno de los campamentos que coordinaba Clíver Alcalá, en Río Hacha.

Así mismo, hizo saber, que para el día de hoy habrá un toque de queda en los municipios de Ureña y San Antonio del Táchira, desde las 8 de la noche hasta las 10 am del día de mañana y que a partir de mañana martes será a partir de las 4 pm, hasta las 10 am mientras dure la cuarentena, y que el horario de ingreso de los venezolanos que quieran regresar al país será de 10 am a 4 pm.