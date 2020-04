Bolsonaro y su posición sobre el coronavirus acerca a Lula con el gobernador de San Pablo

02.04.20 - Un giro inesperado en la política brasileña se dio hoy con un intercambio de elogios entre rivales como el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el gobernador de San Pablo, el empresario derechista Joao Doria, en una muestra de que la "anti-política" del presidente Jair Bolsonaro y el coronavirus logran juntar los opuestos.



El intercambio de elogios es parte de la movida que impulsan los partidos políticos opositores y los derechistas que se han alejado del bolsonarismo a raíz de la negación del presidente frente a las medidas contra el Covid-19, que en las últimas 24 horas mató a 58 personas más, lo que hace un total de 299 muertos y 7.910 infectados.



Lula, que concentra el liderazgo de los estados del nordeste y de un tercio del electorado,



elogió la confiscación de barbijos que la policía de San Pablo hizo en la empresa 3M, como parte de la emergencia del coronavirus. "Hay que reconocer que los que están haciendo cosas contra el coronavirus son los gobernadores e intendentes", afirmó Lula.



Doria, quien se ha convertido en el principal enemigo interno de Bolsonaro por su visión frente al coronavirus, le respondió por Twitter a Lula: "Tenemos muchas diferencias pero ahora no es tiempo de exponerlas. El virus no elige ideología ni partidos. El momento es de foco para ayudar a salvar a Brasil y a los brasileños".



Más tarde, Doria en conferencia de prensa completó con una frase de presidenciable para 2022: "La muerte no escoge entre un bolsonarista o un petista, no esperen de mí que haga política en velorios".



Este intercambio es inédito: Doria surgió como el principal referente anti Lula para las elecciones de 2018. El líder del PT estaba bombardeado por la Operación Lava Jato y Doria con su entidad empresarial Lide elogiaba al ex juez Sérgio Moro por sus acciones contra el partido de Lula y de Rousseff a partir de 2014.





Lo cierto es que Doria, hijo de un político que debió exiliarse en la dictadura militar, fue electo gobernador con el slogan "Bolsodoria" casi abandonando a su candidato presidencial, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasil{a (PSDB).En menos de un año, Doria rompió con Bolsonaro pero no con la agenda económica del ministro Paulo Guedes.Sin dudas, el gobernador paulista Doria ha sido el principal referente desde que estalló la crisis del coronavirus en Brasil. Su estado tiene un tercio del PBI de Brasil y 46 millones de habitantes. Y también es el que más muertos y víctimas aporta de la enfermedad.Doria es del ala ultraliberal del PSDB: magnate fundador de la Liga de Empresas (Lide), fue intendente de San Pablo y en 2018 se lanzó a la gobernación.Se enfrentó a las 'vacas sagradas' del PSDB, los 'tucanes', como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y sus antecesores gobernadores José Serra y Alckmin. También le dio un rumbo más a la derecha al partido tras la caída de Aecio Neves.

Bolsonaro tilda de “terrorista” a gobernador de Sao Paulo por tomar medidas contra el COVID-19

En una conversación frente a periodistas este viernes, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro tildó de “terrorista” al gobernador de Sao Paulo, Joao Doria por haber tomado un conjunto de medidas y restricciones con la finalidad de enfrentar la propagación del COVID-19.

Bolsonaro también arremetió en general contra todos los gobernadores brasileños, al afirmar que las acciones dispuestas para el aislamiento social es una “cosa de ellos”.