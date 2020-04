Argentina: Trabajadores de importante hospital paralizan actividades hasta que se garanticen protección contra el Covid-19

01 de abril de 2020.- Trabajadores del Hospital Italiano han decidido irse a paro hasta que se les garanticen las medidas básicas de seguridad para evitar los contagios de Covid-19.

El delegado general, César Latorre, manifestó: “Ya denunciamos que se multiplican los casos positivos de COVID19 entre trabajadores del hospital. La gestión no nos escuchó cuando alertamos sobre la necesidad de dar licencia a una trabajadora que venía de viajar. Después tardó en testear al servicio de laboratorio y aislar el sector. Así, lo hicieron tarde y se multiplicaron los casos”.

Latorre, completó la información: “Nosotros sin medidas básicas de cuidado no vamos a trabajar. Lo esencial es que la dirección del Hospital garantice test masivos al personal y control regular con triage. Garantizar todo lo necesario en equipamiento e insumos. Sin eso, no cuenten con nosotros. Ahora paramos los sectores de Farmacia, Call-Center de Emergencias y Delivery de Farmacia. Esto se va a generalizar si no hay respuestas. Esta gestión nos tiene que integrar como trabajadores al Comité de Crisis, haber anticipado lo que pasó reafirma nuestra autoridad. Lo hacemos por cuidado hacia los trabajadores y por respeto a los pacientes del hospital”.