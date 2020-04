(VIDEO) EEUU-Covid-19: El portaaviones Roosevelt navegaba con tripulación infectada y su capitán pidió ayuda a sus superiores

31.03.20 - El capitán del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt dijo al Pentágono que el coronavirus se está propagando de forma incontrolable en su buque y pidió poner en cuarentena inmediatamente a su tripulación, reportaron este martes dos periódicos.El capitán Brett Crozier escribió en una carta de cuatro páginas que no han sido capaces de contener el brote de Covid-19 entre sus 4.000 tripulantes, describiendo una grave situación a bordo del enorme buque ahora atracado en Guam, una isla que pertenece a Estados Unidos en Micronesia, a unos 2.000 kilómetros al este de Filipinas.La cúpula de la Marina de EEUU debería tomar medidas más enérgicas para salvar la vida de los 4.000 marineros a bordo del portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt y detener la propagación del coronavirus. Así lo declaró el capitán de la nave militar, Brett Crozier."No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió Crozier, según el San Francisco Chronicle."La propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera", prosiguió, refiriéndose a las "limitaciones de espacio propias" del navío.Entonces pidió poder poner en cuarentena a casi toda la tripulación en instalaciones en Guam, asegurando se corre "un riesgo innecesario" si todos se quedan a bordo.El diario informó de que se han confirmado más de 100 casos de Covid-19 entre la tripulación. "Si no actuamos ahora, fallaremos en cuidar de manera apropiada a nuestros recursos más valiosos, nuestros marineros", escribió.La Marina estadounidense no confirmó los contenidos de la carta, también reportados por el New York Times.En una declaración, un oficial de la Marina, bajo condición de anonimato, dijo que Crozier había alertado a sus superiores de los problemas del navío el domingo. "El comandante del barco pidió que más miembros de la tripulación sean acomodados en instalaciones que permitan un mejor aislamiento", dijo."El liderazgo de la Marina actúa rápidamente para tomar todas las medidas necesarias para asegurar la salud y seguridad de la tripulación del USS Theodore Roosevelt y baraja opciones para responder a las preocupaciones del comandante".El brote en el buque podría ser el más drástico de la Marina, pero encaja en la tendencia dentro de las fuerzas armadas. El Pentágono dijo que el número de casos en el ejército alcanzó los 673 la mañana del martes, 104 por arriba de la víspera y 174 más que hace una semana.En estos momentos, el buque está atracado en Guam, un territorio insular de los Estados Unidos en el Pacífico occidental.Video Fuente: ActualidadRT