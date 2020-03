(AUDIO+VIDEO) Argentina: Cadena de supermercados le dice a sus empleados que se vayan a “vivir a Cuba”

3003.20 - Durante los últimos días se viralizó un audio del representante de Recursos Humanos de Coto, Gastón Masini, respondiéndole a una trabajadora que le planteaba su preocupación ante la falta de medidas sanitarias para prevenir el coronavirus. “Mirta te lo pido por dios, pará con estos discursos, es un esfuerzo de la compañía y de todos los empleados. Pará un poquito si no te vas a tener que ir a vivir a Cuba”, sostuvo Masini.Los trabajadores y trabajadoras de la empresa vienen reclamando mayores medidas de seguridad ante la confirmación de un caso positivo en la sucursal de Sarandí, municipio de Avellaneda. Esto disparó especulaciones sobre otras personas que podrían estar contagiadas y aún así se encuentran todavía realizando tareas.Ante esto, en algunos supermercados se realizaron medidas de protesta para reclamar barbijos, guantes y alcohol en gel. Por su parte, distintas compañías retiraron a sus repositores externos de Coto ante el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la cadena de supermercados.Los cuestionamientos no sólo alcanzan a la patronal, sino también a la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio liderado por Armando Cavalieri.No es la primera vez que el dirigente sindical es corrido por sus bases. Días atrás sucedieron aplausazos y protestas en centros comerciales pidiendo el cierre de los locales. El gremio, que hasta entonces no había hecho nada al respecto, envió una carta a la Cámara de Shoppings pidiendo el cierre preventivo.