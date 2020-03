(VIDEO) Trump decide no realizar cuarentena en Nueva York por el Covid-19

30.03.20 - Donald Trump anunció el sábado por la mañana que estaba valorando la posibilidad de confinar Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut durante varias semanas por ser consideradas como los 'puntos negros' de la propagación del Covid-19 en los Estados Unidos. Pero algo debió pasar en las diversas reuniones que mantuvo el presidente con sus equipos técnicos para que, horas más tarde, confirmase que no ve necesaria la cuarentena.La opción de declarar una cuarentena en el estado del país con mayor número de personas afectadas por la enfermedad pandémica era una de las opciones anunciadas por Trump en los últimos días."Por recomendación de la Casa Blaca y tras consultar a los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, pedí al Centro de Control y Prevención de Enfermedades que emitiera una alerta de viaje, que será administrada por los gobernadores junto al Gobierno federal", ha explicado Donald Trump a través de su Twitter, medio de comunicación habitual del dirigente con los ciudadanos de los Estados Unidos. Esto implica que en lugar de imponer una cuarentena, simplemente recomienda no viajar a esas zonas salvo por estricta necesidad.Nueva York representa aproximadamente la mitad del total de personas afectadas por el covid-19 en todo Estados Unidos."Estamos pensando en varias acciones. Hay quien querría que hubiera confinamiento en Nueva York porque es un foco (...). Puede que no haya que imponerlo, pero puede que hoy impongamos una cuarentena de corto plazo, unas dos semansa, en la ciudad", explicaba horas antes el presidente, cambiando de opinión horas más tarde. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus, y lo que es aún más grave: sus casos han aumentado una media de 20.000 por día durante la última semana llegando a los 142.842 infectados y más de 2.500 fallecidos.