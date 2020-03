Bolsonaro sobre el COVID19: "Algunos van a morir, lo siento, así es la vida"

28-03-20.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó la pandemia del Covid-19 con las muertes por accidentes de tránsito.

"¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay muertes en accidentes de tráfico", declaró el mandatario este viernes en una entrevista al canal Band TV.



Además, sugirió que algunos estados del país podrían estar manipulando las estadísticas: "¿Cuántos mueren de H1N1 [gripe A]? Unas 700 personas por ahí. ¿Y todos tienen coronavirus? Esta es una señal de que el estado de Sao Paulo está manipulando, queriendo hacer un uso político de los números".



Bolsonaro lleva toda una semana de enfrentamientos con los gobernadores que no aprueban su política de puertas abiertas contra la pandemia. El mandatario sostiene que una cuarentena total "a la europea" provocará una crisis económica que traerá más sufrimientos que la propagación del virus. Bajo el lema "Brasil no puede parar", el Gobierno lanzó en las redes una campaña en contra del confinamiento y el cierre de fábricas y comercios.



De acuerdo con los últimos datos oficiales, Brasil cuenta con 3.027 infectados e 77 muertos. Solo en los últimos seis dias, fueron registrados más de dos mil casos de contagio.