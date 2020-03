Una joven francesa de 16 años se convierte en la víctima más joven del coronavirus en Europa

Julie Alliot Credito: YouTube

28-03-20.-Julie Alliot, una jovencita de 16 años, se convirtió en la víctima más joven del Covid-19 en Europa, falleció el miércoles en el hospital Necker de París. No tenía patologías previas y los médicos afirman que se trata de "un caso muy raro".



Según declaraciones de su madre, Sabine a AFP, la joven no tenía patologías previas. Tenía un poco de tos las pasada semana, pero el fin de semana empeoró y el lunes la llevaron al médico e ingresó. Al final del día siguió empeorando y fue llevada al hospital Necker de París. Al tercer test, dio positivo por Covid-19.



Fue entubada, pero siguió empeorando, hasta el punto de que los médicos dijeron a la madre que avisara al capellán del hospital. Pudo despedirse de su hija antes de que muriera.



Aunque los médicos insisten que en una persona tan joven es raro este desenlace, las autoridades sanitarias francesas han querido recordar a los jóvenes la importancia de que sigan a rajatabla los consejos de los expertos para no exponerse a esta enfermedad.



"Debemos dejar de creer que esto solo afecta a los ancianos. Nadie es invencible contra este virus", dijo su hermana mayor, Manon y agregó, que la enfermedad había comenzado de forma leve y empeoró rápidamente.



Julie falleció unas horas después de la llegada de los resultados de los test. "Sus pulmones han fallado. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron reanimarla", añadió Manon.



Francia cumplen este sábado dos semanas de confinamiento y dos meses desde el anuncio de los primeros casos oficiales de Covid-19 en el país, los cuales fueron también los primeros en Europa: dos pacientes procedentes de China, el uno en París y el otro en Burdeos.



Las últimas cifras oficiales reportan 1995 fallecimientos. Este balance oficial no incluye sin embargo a los enfermos fallecidos en sus hogares o en residencias de ancianos, donde se estima que las muertes suman decenas, según reportó Radio Francia Internacional.



*Con información de agencias