(VIDEO) Bolsonaro: "Hay que estudiar al brasileño, nunca se contagia, bucea en alcantarillas y no pasa nada"

27-03-20.-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a minimizar este jueves el alcance de la pandemia de coronavirus en el país, y se ha mostrado tranquilo, pese a las últimas cifras de muertes y contagios, afirmando que el brasileño "no se contagia", pues es capaz de "bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada".Bolsonaro se manifestó en estos términos con los medios, quienes le han cuestionado acerca de la posibilidad de que Brasil pueda alcanzar cifras similares a las de Estados Unidos, después de que en un mes se haya convertido en el país del mundo con más casos de coronavirus, con más de 83.500 contagios."Creo que no va a llegar a ese punto. El brasileño tiene que ser estudiado. Él no se contagia. Le puede ver saltar a una alcantarilla, bucear, ¿verdad? Y nunca le pasa nada. Yo creo que hay mucha gente que ya se ha contagiado en Brasil y ya tienen los anticuerpos que ayudan a que no siga proliferando", ha aseverado.El mandatario derechista aseguró que el Gobierno ofrecerá ayudas a los trabajadores informales durante el tiempo que dure la crisis sanitaria que podrán alcanzar hasta los 600 reales brasileños, (unos 110 euros), según informó el diario 'Folha de Sao Paulo'.Cabe destacar que más del 80% de los brasileños apoyan el aislamiento. Sin embargo, en la noche del martes, Bolsonaro dijo en cadena nacional que era contrario a las medidas de aislamiento social, proponiendo que el comercio y las escuelas reabrieran sus puertas.Al día siguiente, anunció que iba a proponer el aislamiento vertical, es decir solo para grupos considerados de riesgos. La reacción fue inmediata y 26 de los 27 gobernadores advirtieron que seguirían fieles a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS).*Con información de Europa Press y agencias