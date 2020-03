(VIDEO) Primer ministro británico Boris Johnson contagiado con el coronavirus

27.03.20 - El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado positivo en coronavirus, según ha comunicado él mismo en su cuenta de Twitter. “En las útlimas 24 horas he desarrollado síntomas y di positivo de en el test del coronavirus", publica el premier en un vídeo, donde también explica que se ha aislado, aunque continuará dirigiendo el Gobierno."A lo largo de las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la actividad del Gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus", dijo Johnson a través de su cuenta de Twitter.​