Covi-19: India decreta confinamiento a sus 1.300 millones de habitantes; ya un tercio del planeta se encuentra en cuarentena total

El primer ministro indio, Narendra Modi, ordenó el confinamiento total de este país de 1.300 millones de habitantes durante tres semanas para luchar contra la pandemia del coronavirus.



"A partir de medianoche, todo el país está confinado. Para salvar a India, para salvar a cada ciudadano, a ustedes, a sus familias", dijo el jefe del gobierno indio en un discurso televisado.



"Si estos 21 días no se respetan, el país y su familia volverán 21 años atrás", dijo el líder nacionalista hindú.

El primer ministro pidió a los indios que respeten el distanciamiento social y se queden en casa. "No hay ningún otro medio para escapar al coronavirus", dijo.



"Recuerden que incluso un solo paso fuera de su casa puede traer la grave enfermedad del coronavirus a su hogar", advirtió.



India tiene 519 casos confirmados de coronavirus en el país, que ya provocó la muerte de diez personas, según el último balance oficial el martes.



Los expertos estiman que este número está muy subestimado a causa del reducido número de tests que se han llevado a cabo en el segundo país más poblado del planeta.



La pandemia del Covid-19 se ha expandido en el mundo. Wuhan, al centro chino, ya no es más el epicentro de una tragedia que se propagó al resto del planeta. Italia, España e Irán ostentan ahora los primeros lugares en muertes por Covid-19.



Estados Unidos, en tanto, superó en número de casos al territorio español. Las cifras de este pasado martes revelaban 51.542 contagios en la nación norteamericana. España registraba los 39.600. Pero tiene más muertes: 2.800 vs 674 en suelo estadounidense.



Varios países latinoamericanos han adoptado medidas similares para evitar la propagación del coronavirus. En Venezuela el presidente, Nicolás Maduro, anunció este martes que se registraron siete nuevos casos de contagio, para un total de 91 afectados por el Covid-19 en el país e instó tomar medidas que contribuyan a romper la cadena de contagio.



En Europa, uno de los escepticos al confinamiento, el premier Boris Johnson, ordenó a los británicos quedarse en sus casas y se sumó a la cuarentena total que antes había refutado con toda seguridad. De hecho, contagió a su par neerlandés, Mark Rutte, a practicar la “inmunización colectiva”. Es decir, apostarle al contagio para hacerse fuerte ante el virus y así propagarlo menos.



Otros países en cuarentena total son: Italia, de gradual a total desde el pasado 9 de marzo, España, Francia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, El Salvador, Argentina, Perú, Ruanda, Líbano, Polonia, Portugal y Grecia, entre otras.



*Con información de AFP y Agencias