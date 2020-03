Vicegobernador de Texas dice que los abuelos están dispuestos a morir por coronavirus para salvar la economía de EEUU

24-03-20.-Mientras científicos y gobiernos trabajan para frenar la pandemia del Covid-19 expandida por casi todo el planeta, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, causó polémica después de asegurar que los abuelos de América tendrían que estar dispuestos a arriesgar su salud para hacer resurgir la economía en medio del brote de coronavirus.



Patrick aseguró durante una entrevista en Fox News que hay abuelos, como él, dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar la economía de Estados Unidos. "A mí nadie me ha preguntado si, como ciudadano senior, estoy dispuesto a jugarme mi supervivencia a cambio de mantener América tal y como es para nuestros hijos y nuestros nietos. Por que mi respuesta es que sí, que estoy dispuesto", aseguró Patrick quien tiene 69 años.



"Eso no me hace más noble ni más valiente, nada de eso. Creo que hay muchos más abuelos que se sienten como yo ahí afuera (...). No quiero que todo el país se sacrifique", añadió.



"Mi mensaje es: volvamos al trabajo, volvamos a vivir, seamos listos con todo esto y los mayores de 70 ya cuidaremos de nosotros mismos. No sacrifiquen el país, no sacrifiquen el gran sueño americano", dijo Patrick. Tucker Carlson, el periodista que le entrevistaba sorpreendido con lo que escuchaba le preguntó: "¿Está usted diciendo que hay peores cosas que morir por coronavirus?". "Sí", respondió Patrick.



Minutos después de su entrevista en la cadena estadounidense, estallaron las reacciones a la red. El hashtag #NotDying4WallStreet donde es trending tópico en Twitter.

"Si tenemos que ir a una huelga general, lo que sea que tenga que suceder, no moriremos por los margenes de beneficio de los oligarcas", tuiteó el presentador de una radio progresista, Benjamin Dixon. "Este sistema falla sin nuestra participación. Pero no pueden obligarnos a participar a costa de nuestras vidas".

Mientras el vicegobernador de Texas hacía estas declaraciones el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba que está considerando rebajar las medidas restrictivas tomadas para frenar la propagación del Covid-19 porque están afectando negativamente a la economía.

Trump aseguró que el 30 de marzo estudiará si toma una decisión. "El remedio no puede ser peor que la enfermedad. EEUU volverá -y pronto- a estar en funcionamiento. Muy pronto, mucho más pronto que tres o cuatro meses como algunos sugieren".



El presidente, además, comparó las muertes del coronavirus con la siniestralidad en la carretera. "Los accidentes de automóvil son muchos más que cualquier número del que estemos hablando (sobre el coronavirus). Eso no significa que vayamos a decirle a todo el mundo que deje de conducir automóviles", dijo el presidente.



Trump afirmó que el país deberá hacer "dos cosas al mismo tiempo", reiniciar la economía y mantener el distanciamiento social.