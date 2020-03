(VIDEOS) Chile: Luego del toque de queda caos y tumultos en transporte público de Santiago

24.03.20 - "Nadie sabía nada, no sabíamos porqué estaba cerrado. Abrieron a las 7 y era tal la aglomeración, que no se podía ni entrar a la estación. Yo tomo el metro en Sótero del Río y llego hasta Colón. La gente estaba vuelta loca y no nos hicieron ninguna recomendación”.El testimonio corresponde a Luis Quintana (57). Trabaja en un construcción en la comuna de Las Condes, y tal como muchos capitalinos, la mañana de ayer lunes sufrió el colapso del metro, no sabía de la apertura tardía de las puertas por el toque de queda que comenzó a regir la noche del domingo. Informó el diario Publimetro.Pese a que la recomendación de la autoridad ante el avance del coronavirus es a quedarse en la casa, él no tiene opción a teletrabajo. Cuenta que sus jefes fueron comprensivos, que entienden si llega tarde, pero también reconoce que su “suerte”, no es la de la mayoría, por eso, pidió enfático a las autoridades que informen mejor de las medias y tomen mayores cartas en el asunto.Y parte de su petición fue escuchada. Durante la jornada de ayer, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, reconoció que se cometieron errores en el diseño de las medidas y anunció la reprogramación de los horarios de funcionamiento del transporte público.Así, indicó que los ajustes de horarios se realizaron “con el propósito de mantener la movilidad de las personas y lo estamos haciendo en un escenario de gran complejidad. Nuestra responsabilidad es entregar los servicios y también, en este escenario particular que estamos viviendo, asegurar la continuidad durante todo lo que dure la crisis”.Inmediatas reacciones trajeron consigo los atochamientos de personas en estaciones de metros y paraderos del Transantiago, tras culminar el toque de queda la mañana de este lunes, lo que obligó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) a cambiar la estrategia y adelantar la entrada en operaciones del transporte público santiaguino, no sin antes, asumir que cometieron un error.“El virus comenzó a propagarse desde el barrio alto. Las muertes comienzan a llegar a hospitales públicos de comunas populares. La desigualdad nunca entra en cuarentena y el Estado tiene el deber de extremar la protección, reseñó el medio Biobio Chile.Aglomeraciones en transporte público no se pueden repetir!”, dijo en su cuenta de Twitter el senador PPD y ex presidente del Senado, Jaime Quintana, ante las imágenes matutinas de ayer que mostraban a cientos de personas en estaciones del metro y paraderos de micro, luego de la primera noche de toque de queda.