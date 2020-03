Portugal suma 23 muertos y más de 2.000 positivos por Covid-19

Credito: Pedro Correia/Global Imagens)

23-03-20.-El número de muertos en Portugal a causa del coronavirus ascendió a 23 en las últimas horas mientras que los positivos se elevan a 2.060 en un país en estado de emergencia, con medidas de recogimiento en casa y teletrabajo.



Además de los casos confirmados, según la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, hay 1.402 cuadros con síntomas a la espera del resultado del test y 12.000 ciudadanos bajo vigilancia.



Las zonas con mayor índice de positivos son la región Norte (1.007) y Lisboa, con 737.



Las autoridades sanitarias están además pendientes de la situación de un crucero atracado en Lisboa, con 1.300 pasajeros de 38 países, que llegó el domingo procedente de Brasil.



Los viajeros que no son portugueses serán repatriados y bajarán del navío por un corredor vigilado que los guiará hacia el aeropuerto y no serán sometidos al test de coronavirus.



De los 21 portugueses que viajaban en el barco, uno ha dado positivo, por lo que se le volverá a repetir la prueba y, una vez confirmada, se tomarán las medidas oportunas.



"La mayor preocupación", dijo este lunes la directora general de salud de Portugal, Graça Freitas, se centra en las residencias de ancianos, como una de las ubicadas en Sintra, donde han sido confirmados diez positivos.



Mientras crecen las protestas entre el colectivo de profesionales sanitarios sobre la falta de medios de protección en Portugal, Freitas apuntó que esta semana el país prevé adquirir 2 millones de mascarillas quirúrgicas que se sumarán a los 2,5 millones recibidas la pasada semana.



En relación a los test de coronavirus, la funcionara explicó, en rueda de prensa, que hay un stock de 20.000 y se practica una media de 4.000 diarios.



El país, que el domingo estrenó el estado de emergencia declarado por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, y aprobado por el Gobierno y la Asamblea, funciona a medio gas, con teletrabajo, comercios cerrados -salvo supermercados, farmacias y restaurantes para entrega de comidas- y orden de recogimiento para el grueso de la población.



El ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno, avanzó este lunes que el presidente ha promulgado los Presupuestos para 2020, que deberán entrar en vigor el 1 de abril, y que podrán ser rectificado ante la crisis del coronavirus.



"La posibilidad de un presupuesto rectificativo existe y está ahí, pero hasta entonces tenemos margen de adaptación", dijo.



El ministro recordó que "no hay ninguna certeza sobre escenarios" posibles por la pandemia, aunque subrayó que si se llega al pico de casos cuando se estima que ocurra, alrededor del 14 de abril, podría "replantearse" la situación e incluso llegar a una "normalidad" durante el tercer trimestre.



Asimismo, aseveró que este año "es quizá el más desafiante" en términos presupuestarios desde que asumió el cargo a finales de 2015.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 228 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)