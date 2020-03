(VIDEO) Presidente López Obrador:" No dejen de salir, yo les voy a decir cuándo no salgan"

23.03.20 - Este domingo 22 a su paso por Oaxaca, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo -en relación con el aumento de casos de coronavirus en México- que el pueblo mexicano “es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones y en eso estriba nuestra fortaleza, no apanicarnos, vamos hacia adelante”En medio de la serie de indicaciones y recomendaciones a nivel mundial por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a que "siga saliendo" pues seguimos en la Fase 1 de la epidemia y afirmó que "él dirá cuándo ya no hay que salir"."Si tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, esto es fortalecer a la economía", dijo el presidente quien aseguró que exagerar solamente es paralizar al país.López Obrador afirmó que el gobierno mexicano se está prerarando y pidió a la población que no se asuste."Nos estamos preparando. No debemos espantarnos. No adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo", señaló.Asimismo, afirmó que los mexicanos, por cultura, "somos muy resistentes a todas las calamidades" y dijo que la sociedad siempre ha salido adelante y esta no será la excepción.Antes de finalizar, el presidente indicpo que la población debería seguir con su vida normal y que por ahora, "todavía con sana distancia, podemos seguir conviviendo".Video fuente: José Ibarra