Argentina: Salud privada dice que "son soldados y que este es un momento de obediencia”

22.03.20 - Por la pandemia del coronavirus, la demanda de atención en el sector privado de salud creció con fuerza. En ese segmento aseguraron estar a disposición del Ministerio de Salud. “Los privados atienden al 70% por ciento de la población. Hoy, todos somos eslabones de la salud pública”, afirman.



Mucho se habla de las grandes ganancias que logra el negocio de la salud privada. Sin embargo, desde el sector celebran las grandes reducciones impositivas que recibieron en las últimas horas, ya que “nuestra situación era muy difícil”, agregan.



Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), resumió: “Estamos todos tratando de colaborar. Se mandó un ofrecimiento de colaboración al Ministerio de Salud. Nadie es mezquino en esta situación, más allá de que venimos de una situación económica complicada”.



En el sector de diagnósticos en particular, “el trabajo promedio bajó un 50% en lo referido a la atención ambulatoria”, dijo. “Si bien es importante nuestra tarea, no es generalmente una urgencia o emergencia. Los sanatorios posiblemente tengan una mayor demanda”, sugirió.



Gabriel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo OSDE y presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina (ACTRA), detalló a Tiempo: “Tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud. Nos pusimos a disposición, seguimos todas las normas de protección del personal y nos alineamos a todas las campañas. Cuando se trata de una crisis tan grande, hay que alinearse y cumplir órdenes. Como en la guerra, hay que ser soldados. Es un momento de obediencia”.



El ejecutivo agregó que se está en presencia de una etapa más avanzada: “Creemos que estamos en víspera de un aumento de casos y no tenemos capacidad instalada propia. Por eso, estamos ofreciendo nuestras capacidades más importantes: difusión, para lo cual podemos usar todos nuestros canales que son muy amplios, y capacitación en atención domiciliaria, ya que atendemos unas 15 mil personas por día”.



Marzo caliente



Desde el sitio ElegíMejor -especializado en comparar precios de prepagas de salud- comunicaron que apenas en la última semana las consultas y planes de afiliación crecieron en un 40 por ciento.



En OSDE indicaron que en los primeros 19 días de marzo tuvieron un aumento significativo en la demanda de los servicios privados en comparación con lo ocurrido en el mismo período del año anterior. Las llamadas entrantes crecieron en un 108%, al pasar de 74 mil a 154 mil; las visitas médicas, un 67% (de 27 mil a 45 mil); y las consultas médicas online solo del Área Metropolitana, se incrementaron en un 236% (de 900 a 3100).



Con respecto al consultorio médico online, a nivel país, se duplicaron. Pasaron de 1540 a 3223. “Hubo una explosión de demanda, que pasó de 4000 consultas, a tener picos de 15 mil. Tuvimos que reasignar a muchos médicos a atención telefónica. Duplicamos la dotación en consulta online y vamos a triplicarla”, detalló Barbagallo.



Impositivas, paritarias y descuentos



En el sector fue celebrada la decisión del gobierno nacional de incluir a las instituciones privadas de salud en la baja del 95% en los aportes patronales y en la excepción del Impuesto al Cheque al 2,5 por mil, ambos por 90 días, según el Decreto 300/2020.



Además, según pudo saber Tiempo, hubo acuerdo entre las cámaras y los gremios para cerrar la paritaria del sector. “En el acuerdo, se incorporan los 4000 pesos del Decreto 14/2020 y se suma un adicional de mil pesos, aproximadamente, de acuerdo a cada categoría, y en tramos hasta junio 2020. Da un total en todo el año paritario del 53,8%”, detalló la fuente consultada. Resta aún la homologación del Ministerio de Trabajo.



En la semana, circuló que Swiss Medical descontará del sueldo a los empleados el tiempo de licencia que empleen en el cuidado de sus hijos. La compañía nunca lo negó. Desde OSDE, se desmarcaron. “No está previsto descontar días por aislamiento, cuarentena, home office, ni distanciamiento social ni ninguna situación que justifique la no concurrencia”, dijeron.

