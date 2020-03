(VIDEO) Chile alcanza los 632 casos de coronavirus y activa toque de queda nocturno

23.03.20 - El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó este domingo que los casos de Covid-19 en el país ascienden a 632, y anunció nuevas medidas restrictivas que incluyen el toque de queda nocturno.Mañalich señaló que se sumaron 95 enfermos con respecto al día anterior, de los cuales solo 31 están hospitalizados, y que han sido dadas de alta ocho personas.El titular informó una serie de medidas dispuestas por el presidente Sebastián Piñera, debido a que muchas personas contagiadas, y que no fueron hospitalizadas, no están cumpliendo la cuarentena domiciliaria, reseñó Prensa Latina.Trascendió que se sigue apreciando entre distintas localidades un flujo inadecuado de personas dada la gravedad de la situación. Por tal motivo, desde este domingo comenzará el toque de queda a las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.También se aplicarán estrictos controles policiales en las acaudaladas comunas capitalinas de Providencia, las Condes y Vitacura, que concentran la mayoría de los enfermos pero muchos de ellos no cumplen lo dispuesto.Explicó que aquellos enfermos que no respeten la cuarentena en sus casas adecuadamente serán confinados obligatoriamente desde este lunes en recintos dispuestos para ello en las diferentes regiones del país.Queda prohibido el traslado hacia zonas turísticas y se ordenó el retorno a sus hogares, a más tardar el martes, a quienes estén en esas áreas, mientras que los pasajeros de los vuelos nacionales también deberán realizar una cuarentena total, independientemente de donde provengan.Desde el gobierno y el ministerio de Salud se insiste en que declarar una cuarentena total en el país resulta improcedente y que acarrearía serios problemas, pero sectores cada vez más amplios, desde políticos, alcaldes y científicos, hasta sindicatos y organizaciones sociales, insisten en que se debe aplicar esa drástica medida.Video fuente: Hola Chile La Red