(VIDEO) EEUU: Murió el cantante y leyenda de la música country, Kenny Rogers

21-03-20.-El cantante de música country y ganador del Grammy, Kenny Rogers, murió el viernes por la noche a los 81 años, informó su familia.



El cantante estadounidense "murió pacíficamente en su casa de causas naturales", dijo un comunicado de la página web del cantante.



El cantante se embarcó en una gira mundial de despedida en 2016, pero en abril de 2018 canceló los últimos shows citando "una serie de desafíos de salud".



Rogers, tres veces ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, fue conocido por canciones como "The Gambler" y su dueto de 1983 con Dolly Parton "Islands in the Stream".



Después de comenzar su carrera en la década de 1950 con un grupo de jazz, empezó a actuar solo en la década de 1970 y lanzó su sencillo "Lucille" en 1977.



El músico también participó en películas y programas de televisión, gracias a su imagen bonachona, su simpatía y su barba canosa, que le hizo característico. Hacia el final de su vida tuvo problemas de salud que le dificultaron la movilidad. Pese a que había anunciado su retiro de las giras internacionales en 2015, su último concierto, en Nashivlle el 2017, lo pasó sentado y con apoyos.



De acuerdo con el comunicado, por la pandemia del coronavirus la familia de Rogers tendrá una ceremonia muy íntima para despedir sus restos.



*Con información de Reuters y Agencias