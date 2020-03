Vicepresidente de la Cruz Roja China, Sun Shuopeng, reprende a los italianos por falta de seriedad para enfrentar el coronavirus

20 de Marzo - El vicepresidente de la Cruz Roja China y miembro del equipo médico que detuvo el coronavirus en China, Sun Shuopeng, habló sobre la complicada situación que enfrenta Italia con la pandemia del coronavirus o Covid-19.



En declaraciones realizadas en una conferencia de prensa del presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, Sun Shuopeng, reprendió a los italianos por no tomar con seriedad el cierre nacional impuesto por sus autoridades y enfatizó que una estricta cuarentena es la medida esencial para poder controlar los contagios.



El especialista chino explicó que estaba impactado de ver a tantas personas en las calles.



"Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas, hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las mascarillas, no sé qué están pensando", dijo.



“Hay que detener todas las actividades económicas. Hay que detener las interacciones sociales que normalmente nos gustan. Toda la gente debería quedarse en cuarentena en sus casas. Y necesitamos que todos estén completamente preparados para proteger las vidas. La vida de nuestra gente es el tema más importante en este momento”, agregó.