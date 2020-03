OMS advierte a los jóvenes que "no son invencibles", al Covid-19, "hay personas con menos de 50 años hospitalizadas"

Georgia Mayer, de 16 años, se despide de sus amigos en una escuela en Newcastle-under-Lyme, ya que la mayoría de las escuelas en el Reino Unido cierran mientras continúa la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), Londres, Gran Bretaña. 20 de marzo de 2020 Credito: Reuters

20-03-20.-El coronavirus puede enfermar o matar a los jóvenes, que deben evitar las reuniones para no propagarlo a las personas mayores y más vulnerables, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Tedros Adhanom , director general de la OMS, dijo en una conferencia de prensa virtual: “Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: no eres invencible, este virus podría llevarte al hospital por semanas o incluso matarte”.



“Incluso si no te enfermas, las decisiones que tomes sobre dónde ir podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona”, añadió.



"Una de las cosas que hemos aprendido es que aunque los mayores son los más golpeados por la enfermedad, los jóvenes no están exentos y hay una significativa parte de las personas con menos de 50 años que requieren ser hospitalizadas", advirtió Adhanom.



En medio de la escasez de equipos de protección para trabajadores de salud y pruebas de diagnóstico, se necesitarán “puentes aéreos” para llevar suministros a los países, dijo el doctor Mike Ryan, experto en emergencias de la OMS.



Asimismo, anunció que los casos de COVID-19 son ya más de 210.000 en todo el mundo y las muertes superaron la barrera de los 9.000, y lanzó un mensaje de advertencia a los jóvenes, al señalar que el coronavirus también puede ser peligroso para ellos.



Por otra parte, la Organización Mundial para la Salud (OMS) prestará una ayuda especial humanitaria en Venezuela para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en el país, que ya registra 36 casos, aseguró la vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Con información de Reuters y EFE