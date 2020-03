Senador Alejandro Navarro: “Médicos cubanos deben apoyar en la crisis de Coronavirus en Chile”

19.03.20 - El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, comentó que “si hasta Jair Bolsonaro entendió la gravedad del Coronavirus y solicitó el regreso de los profesionales cubanos a Brasil, es menester que el Gobierno de Chile acepte una brigada para la Región de Ñuble, la segunda con más casos en el país”.



“La Contraloría General dictaminó hace años que el sistema de salud pública chileno podía contratar médicos sin el polémico examen Eunacom, pues lo más importante era la vida de nuestros compatriotas, privilegiándose el interés superior de acceder a la atención en salud”, recordó el parlamentario. “Y pese a que la salud ha estado en crisis por años, y a que casi 300 alcaldes y alcaldesas de todo el país respaldaron nuestra idea de traer médicos cubanos, los Ministros de Salud se negaron a dicha propuesta”, se lamentó



De acuerdo a Navarro, “hoy estamos ante una situación mucho más compleja: enfrentando al Coronavirus, una pandemia mundial que podría matar a miles de chilenos y chilenas si no se toman las medidas correctas por parte de las autoridades de gobierno”.



“Es por ello”, continuó, “y ante la crítica situación de la Región de Ñuble, la segunda con más contagiados de todo el país, es que le solicitaremos al Embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid, una brigada de profesionales médicos de su país que se instale en Chillán para atender a la población”.



Navarro agregó que “Chile conoce la calidad de los médicos cubanos, puesto que tras el terremoto y tsunami que afectaron a nuestro país en el año 2010, Cuba envió a 34 profesionales del área de la salud, en la denominada ‘Brigada Médica Henry Reeve’, quienes prestaron ayuda en hospitales de campaña levantados en las áreas devastadas, tanto en Chillán, como en Rancagua”.



“Este equipo estuvo durante ocho meses, efectuando más de 3 mil cirugías de todo carácter, entregando atención médica de especialidad a un universo de 79 mil personas; esta misma brigada ayudó a los damnificados por los aluviones en Atacama, visitando más de 1500 viviendas y atendiendo a casi 6 mil personas”, recalcó.



Navarro hizo hincapié en que “Cuba ha liderado durante años los ránkings de los sistemas públicos de salud en el mundo, por su investigación, profesionalismo y vocación de servicio. Sus brigadas médicas han ayudado a diversos países en situaciones adversas, y Chile no es la excepción. Médicos especialistas en enfermedades virales han estado en África combatiendo el ébola, con gran eficiencia y valentía, y liderando la investigación en medicamentos para enfrentar al Coronavirus, y han puesto en China millones de dosis que han tenido éxito en enfrentar esta grave enfermedad”, afirmó.



“Esta decisión la pude tomar el Presidente Piñera pero si se tarda y no actúa ahora la pueden tomar los gobiernos regionales de Ñuble y Biobío, pues existe la total disposición de Cuba y sus médicos de apoyar la crisis de esta pandemia donde sean convocados. Hay que tomar la decisión ahora mismo”, reiteró.



“Por ello, espero que el Gobierno de Sebastián Piñera no ponga ninguna traba a su llegada a Chillán y, en cambio, adopte todas las medidas necesarias, poniendo a disposición un avión de la FACH si fuese necesario”, cerró el senador progresista.

