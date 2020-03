(VIDEOS) Coronavirus: Estadounidenses pasan frontera mexicana para comprar alimentos y papel higiénico

19.03.20 - Residentes del estado de California, EE.UU., cruzan la frontera con México para comprar papel higiénico, agua y otros artículos del hogar mientras las tiendas en Estados Unidos luchan por satisfacer la demanda de los compradores que acumulan provisiones en medio del brote de coronavirus.En una cadena de supermercados en Tijuana (México) muchos norteamericanos llegan una hora antes de abrir sus puertas, para poder realizar sus compras con la mayor tranquilidad posible.Muchos de los compradores provienen de la ciudad de San Diego, la cual es una de las más afectadas por el desabastecimiento causado por las compras nerviosas de los habitantes.La mayoría de los mercados en California no se dan abasto para satisfacer la demanda, es por ello que las personas se han visto obligados a cruzar la frontera con el vecino México.“Aquí, todavía no está muy mal. En este momento tienen muchos productos”, comentó a medios mexicanos Carmen Jiménez quien vive en San Diego, California. Sin embargo, la mujer aclaró que el supermercado no vende más de cuatro paquetes de ningún artículo. “Cuatro es el máximo”, agregó.Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el nuevo virus, conocido como COVID-19, en Estados Unidos superó el jueves los 10 000 contagiados, duplicándose durante solo dos días; de acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, solo en esta ciudad se dieron a conocer, este misma jornada, 1769 nuevos casos de contagiados por el patógeno.