(VIDEO) Argentina activa cuarentena total: “aislamiento social preventivo y obligatorio” hasta el 31 de marzo

19.03.20 - El presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena total a partir de las cero horas de este viernes 20 de marzo y hasta las 24 del 31 del mismo mes. El mandatario hizo el anuncio desde la Quinta de Olivos, flanqueado por los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario de Santa Fe, Omar Perotti, y el de Jujuy, Gerardo Morales.El jefe de Estado planteó los trazos gruesos del Decreto de Necesidad y Urgencia que aplica la medida. Entre los puntos centrales sostuvo: “Todas las personas deberán quedarse en sus casas. Sólo podrán salir para proveerse en los negocios de cercanía, que se mantendrán abiertos, los supermercados, el almacén, la ferretería”.Fernández remarcó que “aún hay argentinos que no entienden la gravedad de la situación” y que “las fuerzas de seguridad federales y provinciales son las que se encargarán de controlar el cumplimiento de la medida”. “Voy a ser muy severo con quienes no respeten la cuarentena”, destacó.El DNU, que se publicará en el Boletín Oficial de mañana, contempla excepciones para la limitación de circulación. Entre ellos están los funcionarios políticos de niveles de conducción, el personal de las fuerzas de seguridad, quienes trabajan en el área de salud, al igual que la industria alimentaria, la farmacéutica y la petrolera.“Les pedí a los gobernadores la máxima severidad con este tema-señaló el presidente-. El primer deber de un gobernante es cuidar la salud de su gente. Agradezco a todos los gobernadores. Sabemos que la economía se va a ralentizar”. “Ahora-insistió el mandatario-, nada tiene sentido si la sociedad no hace su parte. El 70 por ciento del problema lo tenemos hoy en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Les pido máxima colaboración”.El presidente explicó también que para afectar “lo menos posible la economía” el feriado del 2 de abril se adelantará al 31 de marzo y el 30 será declarado feriado puente.Las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio del 20 al 31 de marzoLas personas deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia en que se encuentren hoy a la media noche.Se prohíbe libre circulación (controles en rutas y espacios púbicos).El aislamiento solo permite desplazamientos mínimos e indispensables (supermercado, farmacia, ferretería, veterinaria, comercio de proximidad)Están exceptuadas del aislamiento:Salud, Seguridad, Defensa, Migraciones, Bomberos, autoridades superiores del estado, justicia (mínimo), diplomático, las personas que asistan a otras personas, comedores escolares, comunitarios y merenderos, ños servicios de comunicación audiovisual, industrias, alimentación, limpieza, medicamentos, producción agropecuaria, lavanderia, petróleo, obra pública, transporte público urbano (larga distancia y cabotaje, no), la recolección de residuos, servicios públicos básicos y el transporte de carga, las estaciones de servicios, los servicios postales y los cajeros automáticos.