Mientras evacúan a la reina Isabel de Inglaterra Boris Johnson le pide al pueblo "que se acostumbren a perder a sus seres queridos"

Boris Johnson pide sacrificios ante el coronavirus, pero la familia real ha sido evacuada y no sufrirá lo mismo que el pueblo inglés. Credito: Archivo

Mientras que la reina Isabel II de Inglaterra fue evacuada y protegida del covid-19 en su "bunker real", el Castillo de Windsor, su lugar de fines de semana y día festivos, como lo reporta el diario inglésThe Sun, el pueblo de Inglaterra es sometido a la política "irresponsable" para muchos por no ofrecer ninguna política oficial de protección a sus ciudadanos, según lo ha manifestado Boris Johnson, y es que dice que nadie está claro a que juega el primer ministro británico con la pandemia del coronavirus, siendo Londrés el epicentro del coronavirus en la tierra de Isabel de Inglaterra.

Londres es el epicentro del coronavirus en Gran Bretaña y el Palacio de Buckingham hoy es más vulnerable que nunca al Covid-19, debido a todas las audiencias diplomáticas que se llevan a cabo diariamente y que tienen como objetivo acudir a ver a la soberana inglesa. Eso sin contar también los miles de turistas que lo visitan para conocer el palacio más importante de toda Europa.

Y es que el primer ministro emitió el jueves un mensaje en el que decía a la población "que se acostumbren a la idea de perder a sus seres queridos" y, al mismo tiempo, se desmarcaba del resto de Europa, aplicando medidas de precaución que no incluían la cancelación de eventos masivos o el cierre de escuelas, mucho menos aislamientos o cuarentena.

Sin embargo han sido mucho los organismos e instituciones que han decidido suspender por su lado actividades de carácter público, como varios equipos de fútbol, que se han visto afectados por resultar varios jugadores positivos con el coronavirus, tal es el caso de laAsociación de Futbol Inglesa que no lo pensó mucho, en horas anunció la suspensión de todos los partidos de la Premier League y de otras divisiones hasta el 4 de abril, fecha en la que evaluaran cómo se desarrolla la situación.

Por otro lado el Cricket, el Rugby y la maratón de Londres también suspendieron sus actividades. La Reina canceló eventos. Instituciones educativas están reaccionando por su cuenta con cierres unilaterales.

En locales comerciales, tiendas y supermercados, se ha desatado el “panic buying”, que es la compra anticipada que arrasa con todo, con pasta y papel higiénico encabezando la lista.

Muchas han sido las críticas surgidas desde la oposición y hasta ex ministros conservadores cuestionan la posición del Premier inglés . La revista científica The Lancet, su director, Richard Horton, acusó al gobierno de "jugar a la ruleta rusa" y por su lado el ex director regional de salud en el noreste de Inglaterra, John Ashton, calificó de “patética” la respuesta gubernamental.

El ex secretario de Salud conservador, Jeremy Hunt, palideció ante los medios al definir de la política oficial. “Es muy grave lo que está pasando. Estamos a cuatro semanas a lo sumo de lo que pasa en Italia y no se está aprovechando esta ventana temporal. Mucha gente está muy preocupada que ante una emergencia nacional se decida mantener abiertas las escuelas y no cancelar los espectáculos públicos”, dijo Hunt.

El primer ministro señala que sigue el “best medical advice” y sale en sus conferencias de prensa flanqueado por su asesor en temas científicos, Patrick Vallance, y el médico y epidemiólogo Chris Witty. En la conferencia de prensa “Nuestro objetivo es reducir el pico de la epidemia, no suprimirlo por completo. La mayoría de la gente solo contrae una enfermedad leve y podemos generar así una especie de inmunidad de grupo, que cuanta más gente sea inmune, más podremos reducir la transmisión”, dijo Vallance.

Sin embargo la OMS ha cuestionado esta política y su portavoz, Margaret Harris, cuestionó la teoría de la “inmunidad grupal o de manada” (Herd Inmunity) “No sabemos lo suficiente sobre este virus porque no ha estado tanto tiempo como para entender su impacto inmunológico. Cada virus funciona de manera diferente.

El sábado se informaron de 10 nuevos fallecimientos que incrementan a 21 el número total con 1.140 casos registrados, un aumento de 342 en un solo día, por otra parte, no hay suficientes camas en el NHS para internar a los pacientes de gravedad con neumonía producto del virus y tampoco hay suficientes respiradores ni enfermeros y enfermeras capacitadas en su uso. En el mes de febrero el control sobre los viajeros provenientes de otros países con incidencias de covid-19 lindó con la negligencia.

Una petición de más de 400 mil británicos al parlamento ha reclamado el cierre de las escuelas. Incluso los especialistas adversarios todavía confían que mas temprano que tarde Johnson dé marcha atrás.

Una vez mas se pone en un laboratorio al pueblo inglés, mientras la monarquía y clases dominantes se aseguran el aislamiento correcto, la clase trabajadora debe esperar a que Johnson se decida a cambiar su punto de vista sobre el tratamiento de este virus, entre tanto el covid-19 se cuela sigiloso a una velocidad alarmante como queda expuesto en la experiencia italiana.