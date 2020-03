Trump insiste en llamar “virus chino” al coronavirus, pese a críticas de racismo y de la OMS

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

19-03-20.-En medio de la crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19, el presidente Donald Trump insiste en referirse a la enfermedad “el virus chino”, amparado en los presuntos orígenes de la enfermedad en la provincia de Wuhan, en China.



Trump, quien cuenta con múltiples acusaciones de racismo contra personas de distintas nacionalidades, señaló que simplemente se limita a nombrar a la enfermedad por sus lugares de origen.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el uso de la expresión al subrayar que “este virus no tiene fronteras”.



La organización afirmó que “es importante ser cuidadosos con el lenguaje” y no relacionarlo “con una etnia” o nacionalidad en concreto.



“La pandemia de gripe de 2009 se originó en Norteamérica, y no por ello la llamamos ‘gripe norteamericana'”, señaló en una rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.



“Debo llamarlo como el lugar de donde se originó, llegó de China, así que creo que es un término muy preciso”.

Donald J. Trump



Donald Trump también arremetió contra comentarios de algunos funcionarios chinos, quienes insinuaron que la enfermedad fue creada por el ejército de los Estados Unidos.



“China estaba difundiendo información que era falsa, que nuestro ejército les contagió esto, eso fue falso”.

Donald J. Trump



El mandatario desestimó, en sus declaraciones, que su uso del término pudiera causar un estigma contra las personas de origen chino.



“No, no lo creo. Creo que decir que nuestro ejército los contagió es lo que crea un estigma”.

Donald J. Trump



El pasado lunes y martes, Donald Trump utilizó en dos ocasiones la frase “virus chino” para referirse al coronavirus.



En una de las ocasiones, utilizó la frase para señalar que el gobierno de los Estados Unidos apoyaría a las aerolíneas y otras empresas que resulten afectadas por la crisis del coronavirus, señalando que la unión americana regresará “más fuerte que nunca”.