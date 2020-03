Gobiernos de América del Sur coordinan medidas contra el coronavirus, pero sin Venezuela: ¿qué ocurre?

19.03.20 - Los presidentes de varios países de América del Sur se comunicaron esta semana por videoconferencia, con el objetivo de coordinar medidas de conjunto para evitar el avance del coronavirus en la región.El lunes, sin la presencia del jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro —lo reemplazó el canciller Ernesto Araújo—, y con la exclusión de Venezuela, los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Mario Ando Benítez; Ecuador, Lenin Moreno; Colombia, Iván Duque; Uruguay, Luis Lacalle Pou; Perú, Martín Vizcarra; y la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, mantuvieron una reunión virtual en el marco del brote de covid-19 en el continente.Según informó el diario Tiempo Argentino, Fernández había reclamado por la presencia de un representante de Caracas en la videoconferencia a través de una carta enviada a Piñera, quien propuso la realización de la charla.El diario argentino Página 12 indicó que "el dato llamativo fue que Venezuela no estuvo incluida en esa teleconferencia, pese a que en ese país también se registraron casos de coronavirus. Fuentes de la Cancillería dijeron a NA que "hay que desideologizar este tema", por lo que Argentina pedirá que Maduro, sea incluido en futuras charlas regionales".Al término de la cumbre, los mandatarios emitieron una declaración conjunta sobre las acciones que se llevarán a cabo. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de hacer "compras compartidas" de insumos hospitalarios en el marco de la Organización Panamericana de Salud (OPS), así como liberar el transporte fronterizo de mercaderías esenciales para el combate de la pandemia.Por otra parte, los representantes gubernamentales plantearon que será fundamental llevar adelante un control estricto de las fronteras para evitar el posible ingreso en la región de personas infectadas, según recoge el diario paraguayo La Nación. Cabe destacar que todos los gobiernos de los países mencionados han decidido bloquear sus pasos fronterizos salvo Brasil, que lo hizo parcialmente, y solo con Venezuela.También se habló de coordinar medidas económicas conjuntas para reducir el impacto de la enfermedad en materia de productividad, así como gestionar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).Bolsonaro, a contracorrienteEste miércoles, los jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) realizaron una videoconferencia. Esta vez sí participó Jair Bolsonaro por Brasil, quien pudo conversar con Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou. No participó el argentino Alberto Fernández, quien fue reemplazado por el canciller Felipe Solá.El organismo decidió sostener el libre tránsito de bienes y servicios para mantener la economía regional, según se informó en un comunicado oficial.Luego de la charla, Bolsonaro dialogó con la prensa y dijo que notó "cierta histeria" respecto al avance del coronavirus, y consideró que el cierre de fronteras no evitará la propagación de la enfermedad.También cuestionó a los gobernadores, por tomar medidas que, para el mandatario, perjudicarán mucho a la economía del país. A pesar de haber reportado la mayor cantidad de personas enfermas de covid-19, 301 hasta este miércoles, el mandatario cree que se está exagerando la gravedad de la pandemia. El domingo participó de una manifestación masiva con sus propios seguidores, e incluso dijo que prepara una "fiesta tradicional" este fin de semana para celebrar su cumpleaños y el de su esposa, los días 21 y 22 de marzo, respectivamente.Este martes, en varias ciudades de Brasil, manifestantes organizaron un cacerolazo para repudiar la gestión sanitaria del Gobierno frente al coronavirus, mientras que el diputado opositor Leandro Gross presentó un pedido de destitución contra Bolsonaro por no haber respetado las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a evitar aglomeraciones.La reconfiguración política de América Latina ante el desafío del coronavirusSin dudas, la proliferación de casos de coronavirus en América Latina pone a prueba la capacidad de coordinación, en materia de política sanitaria, de toda la región.Con un Mercosur debilitado y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en claro proceso de desarme —el nuevo Gobierno derechista de Uruguay la abandonó la semana pasada— , tomó protagonismo el nuevo Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), creado por iniciativa de Chile en 2019 ante la negativa de Piñera de compartir un organismo continental con Venezuela.Así las cosas, frente a un momento de emergencia sanitaria, ha quedado expuesta la falta de integración total de los países suramericanos, que ha sido mellada por las diferencias ideológicas.De hecho, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reclamado que su par colombiano "no contesta las llamadas" de su Gobierno para tomar acciones en tándem para la prevención del coronavirus. El propio Duque ha reconocido en una entrevista radial que reproduce el diario El Tiempo que no mantendrá un canal directo con Maduro porque considera que "no es confiable".No obstante, Colombia y Venezuela han logrado cierto acercamiento gracias a la mediación de la Organización Panamericana de Salud (OPS). "¿Viste que sí se puede Iván Duque? Poniendo como prioridad la salud del pueblo, hay que ceder en el orgullo, las pequeñeces ideológicas, la diferencias miserables y poner la vida por delante", señaló el mandatario.El pasado lunes, tras confirmar un total de 33 casos en su país, Maduro declaró la "cuarentena social" total. Y advirtió: "Si nos descuidamos, pudiéramos tener una pandemia pavorosa".En materia económica, el Gobierno de Venezuela recurrió este martes al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un préstamo de 5.000 millones de dólares, con el objetivo de reforzar su sistema sanitario para enfrentar la pandemia, en vista del bloqueo económico y financiero que vive por las sanciones punitivas de EE.UU., que le impiden usar sus recursos para la compra de alimentos e insumos médicos. Aunque los medios difundieron la noticia de que la petición había sido denegada, la resolución no ha sido comunicada de manera oficial."Una actitud imperdonable"Tras la realización de la teleconferencia de mandatarios suramericanos, el expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, calificó como "imperdonable" la exclusión de Venezuela de la cumbre virtual.Samper cuestionó la actitud de algunos países, incluido el suyo, de "pretender aislar" a la nación vecina por "cuestiones ideológicas".Habrá que ver si, en adelante, el pedido de Alberto Fernández, uno de los pocos mandatarios de la región que, aún con críticas, reconoce al Gobierno de Maduro, prevalece en la decisión de los jefes de Estado, y se da el lugar a Venezuela en una futura coordinación de políticas sanitarias para toda Sudamérica, una medida esencial para darle un freno definitivo a la pandemia, que ya ha provocado más de 7.900 muertos en todo el mundo.