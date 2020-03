EEUU: Joe Biden ganó las primarias en Florida, Illinois y Arizona en medio de la crisis COVID-19

Joe Biden Credito: Web

18-03-20.-Joe Biden ganó este martes ampliamente las primarias en Florida, Illinois y Arizona aumentando su ventaja para la nominación presidencial demócrata, mientras aumentaron los llamados para que Bernie Sanders abandone la contienda interna, que se ha visto afectada por el coronavirus, reseñó la agencia AP.



El ex vicepresidente de Estados Unidos logró su tercera gran victoria en igual número de semanas en medio de una enorme incertidumbre por la coincidencia de las primarias con los esfuerzos para ralentizar la propagación del COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, que ha paralizado grandes sectores de la vida estadounidense.



Ohio canceló sus primarias y, aunque se celebraron según lo programado en los otros tres estados, el personal de los centros de votación y los electores tuvieron problemas.



Sin embargo, Biden parece tener la candidatura presidencial de su partido al alcance. Su trío de victorias le hicieron duplicar la cantidad de delegados obtenida por Sanders, dándole una ventaja casi insuperable. También han aumentado los dirigentes demócratas y donantes que han expresado su respaldo a Biden, a quien consideran la mejor opción para enfrentar al presidente Donald Trump en los comicios de noviembre.



En un mensaje transmitido en vivo desde su casa en el estado de Delaware, Biden pareció asumir una postura más de abanderado presidencial que de precandidato. Hizo un reconocimiento al senador de Vermont por proponer asuntos cruciales como una atención médica asequible y la lucha contra el cambio climático.



“El senador Sanders y sus partidarios han impreso una notable pasión y tenacidad a todos estos temas. En conjunto han cambiado la conversación fundamental en este país”, expresó Biden. “Así pues, permítanme decirles, en especial a los electores jóvenes inspirados por el senador Sanders, los he escuchado. Sé lo que está en juego. Sé lo que debemos de hacer”.



Salvo Dakota del Norte y las Islas Marianas del Norte, Sanders no ha logrado ninguna victoria desde el Supermartes del 3 de marzo.



Sanders no se había comunicado el martes con Biden, según personas conocedoras de la situación que solicitaron el anonimato porque no podían hacer declaraciones en nombre de los candidatos.



En declaraciones emitidas en la noche, Sanders habló poco del futuro de la contienda y se centró en el brote de coronavirus.



Por su parte, Trump se aseguró formalmente la nominación presidencial del Partido Republicano después de enfrentar una mínima oposición.



Pero la atención estaba puesta en los demócratas, donde las cifras de participación en algunos estados cruciales dejó entrever que ni el coronavirus pudo contener el entusiasmo. En Florida, las primarias demócratas superaron los 1,7 millones de electores de hace cuatro años.

