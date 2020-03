FMI desestima solicitud de préstamo de Venezuela para frenar propagación de coronavirus

18 de marzo de 2020.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó este martes la solicitud del gobierno venezolano de un préstamo — por un monto de 5.000 millones de dólares — , con el fin de fortalecer el sistema de salud y hacerle frente a la propagación del coronavirus (Covid-19), que ya registra 36 casos en el país.



La información la dio un portavoz del organismo financiero a la agencia AP. El portavoz señaló que los alegatos del FMI es que "no hay claridad sobre el reconocimiento" de un "líder legítimo" en el país, a pesar de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue electo en comicios presidenciales libres, universales y secretos como el jefe de Estado en mayo de 2018.



"Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud. Como hemos mencionado antes, el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento", refiere el comunicado del portavoz, citado por la agencia de noticias.



Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que el jefe de Estado venezolano solicitó al FMI un financiamiento por 5.000 millones de dólares para afianzar el sistema de salud en aras de contener la propagación del Covid-19 en el país.



En una misiva enviada a Kristalina Georgieva, directora del FMI, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que desde la confirmación de los primeros casos de coronavirus en Venezuela, el Gobierno nacional ha venido implementando medidas preventivas y exhaustivas para proteger al pueblo venezolano.



El Instrumento de Financiamiento Rápido es una herramienta que tiene como objetivo brindar asistencia rápida a los países miembros que enfrentan una situación de emergencia.



Cabe destacar que este tipo de financiamiento también fue solicitado por Italia — país europeo más afectado por el coronavirus con más de 2.500 fallecidos y más de 31.000 casos — e Irán.