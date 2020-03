Italia podría no atender a los ancianos mayores de 80 años afectados por el coronavirus

Credito: Web

16-03-20.-Las autoridades italianas de la región de Piamonte elaboraron un nuevo protocolo sanitario por el cual abandonarán a su suerte a los adultos mayores de 80 años que estén afectados por el coronavirus, según revelaron dos prestigiosos medios.



Aquellas personas contagiadas con el COVID-19 que tengan escasas posibilidades de sobrevivir debido a su avanzada edad no tendrán acceso a los cuidados intensivos en caso de que se agoten los cupos en los hospitales, dice la propuesta realizada por un panel de expertos sanitarios.



La Unidad de Crisis de la región escribió un nuevo protocolo para determinar qué pacientes deberán recibir tratamiento en las unidades de cuidados intensivos y cuáles no, debido a la falta de espacio, según informó el diario italiano La Stampa.



Debido al nivel de contagio del coronavirus la capacidad sanitaria italiana está siendo muy afectada, especialmente en la región de Lombardía. Aunque se está esparciendo a las región de Piamonte.



Según el documento, publicado por el diario británico The Telegraph “los criterios para el acceso a la terapia intensiva en casos de emergencia deben incluir la edad de menos de 80 o una puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson (que indica cuántas otras condiciones médicas tiene el paciente) de menos de 5”.



El crecimiento de la epidemia actual hace probable que se alcance un punto de desequilibrio entre las necesidades clínicas de los pacientes con COVID-19 y la disponibilidad efectiva de recursos intensivos, reza el documento.



En caso de que sea imposible proporcionar a todos los pacientes servicios de cuidados intensivos, será necesario aplicar criterios para acceder a un tratamiento intensivo, que depende de los recursos limitados disponibles, añade.



El documento ya está preparado, espera la presentación final y el aprobado del comité técnico-científico antes de ser enviado a los hospitales italianos.