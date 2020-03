(VIDEO) Argentina: Gobierno decidió suspender las clases 14 días para evitar el avance del coronavirus

15.03.20 - El Gobierno Nacional decidió hoy suspender por 14 días las clases de los niveles primario y secundario en todo el país para evitar la propagación del coronavirus.“Hemos tomado la decisión de suspender las clases con el propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y de ese modo también minimizar el tránsito del virus”, señaló en rueda de prensa el presidente Alberto Fernández tras una reunión con ministros y gobernadores en la Residencia Presidencial de Olivos.Fernández señaló que el Gobierno "sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" y "todo indica que nosotros tenemos que minimizar la circulación del virus".El Presidente aclaró que la suspensión de las clases “no implica que las escuelas van a estar cerradas, sino que estarán abiertas atendiendo las obligaciones colaterales como el alimento para los chicos”.“Estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación”, aclaró el mandatario en la rueda de prensa que brindó junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.Agregó que el país se encuentra "en una emergencia" y que "no solamente los chicos se tienen que quedar en casa, sino todos aquellos que puedan que se queden para evitar la circulación del virus"."Los casos que hemos tenido son casos importados y debemos evitar que se convierta en un virus autóctono", dijo y agregó que la decisión tiene como objetivo "administrar la cuestión sanitaria y de la salud".Acerca de qué pasará cuando se culmine el plazo, sostuvo que se analizará el caso porque "esto es dinámico y hay que ver cómo evoluciona"El Ministerio de Educación de la Nación había recomendado a las universidades dar clases a través de formatos digitales, la reprogramación del calendario académico y disminuir la cantidad de estudiantes por clase de modo tal que no ocupen más del 50% de las aulas.Además, la cartera había oficializado el protocolo de actuación en las escuelas por coronavirus con la resolución 103/2020, donde establece que ante la confirmación médica de un caso de coronavirus que afecte a directivos, docentes, auxiliares o no docentes o estudiantes de todos los niveles "deberá procederse a la suspensión de clases y cierre del centro educativo por el plazo de 14 días corridos, a partir de la notificación del caso".En este contexto, algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron posponer el regreso a las aulas hasta esa fecha, mientras algunas que ya habían comenzado sus actividades, proseguirán bajo la modalidad virtual.En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se postergó el inicio de clases hasta el 30 de marzo.La Facultad de Derecho decidió parar las clases hasta "el sábado 28 de marzo, inclusive" y por su parte, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo postergó el inicio de clases presenciales para el 13 de abril.En tanto, la Facultad de Ciencias Económicas decidió suspenderlas hasta el 13 de abril.En la Facultad de Medicina el decanato dispuso que "desde el día 16 hasta el 30 de marzo, las materias de grado se dictarán de manera virtual".En la Facultad de Odontología, el comienzo de las clases se reprogramó para el 13 de abril al igual que las facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía, de Farmacia y Bioquímica, de Ingeniería y de Psicología.La Facultad de Agronomía también suspendió las clases presenciales hasta el 13 de abril pero el decanato informó que "se asegurará el dictado de los contenidos teóricos a través de diferentes modalidades digitales".Por su parte, la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca también resolvió hoy suspender las clases en sus niveles universitario, terciario y secundario desde mañana hasta el 6 de abril.La facultad de Ciencias Económicas y de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suspendió las clases desde mañana hasta el 31 de marzo.La Universidad Austral había levantado las clases y actividades presenciales en todos los niveles desde el 16 al 30 de marzo.También la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) suspendió las clases hasta el próximo 29 de marzo.Las misma medida tomaron las Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional.Días atrás, el gobierno de Jujuy había suspendido las clases por dos semanas.