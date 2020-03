(VIDEO) Argentina Coronavirus: El presidente Fernández evalúa parar el país por 10 días

15.03.20 - El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que se evalúa la posibilidad de que durante "diez días" la gente se quede "en su casa" para evitar la propagación del coronavirus, mientras se analizan medidas para paliar el impacto económico que tendría esa medida."Paremos la Argentina durante diez días y quedémonos en casa, evitemos la circulación. Hasta acá todos los casos que tenemos son importados, sólo dos casos son de contacto estrecho con alguien, pero que también vino del exterior. Si eso es así, entonces paremos durante diez días, algo que no cause mucho daño económico, porque cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno", dijo el jefe de Estado en declaraciones a radio Mitre.Minutos antes, en otra entrevista con radio Diez, el mandatario había dicho: "Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, ir al teatro, ir al cine, bienvenido sea. Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte en algún momento, que la gente pueda quedarse en su casa y así evitar la circulación del virus. Estamos buscando el momento"."Piensen que mientras el virus siga importado, si logramos eliminarlo antes del frío, mejor sería. Sé que es difícil y seguramente no lo lograremos. Pero si logramos que por una semana entera todos se queden en sus casas, las calles quedarán vacías... pero hay que tener en cuenta que todo esto tiene consecuencias económicas", había dicho a radio Diez, antes de ir más a fondo y adelantar que analizaban que directamente la gente se quede "en sus casas".En ese marco, Fernández dejó claro que hoy que "el tema de la pandemia" de coronavirus es su "prioridad" y que por ese motivo el análisis de la situación es "día a día", lo mismo que las medidas que se toman.Con el escenario actual, y analizando la experiencia de los países europeos, el gobierno avanza en una serie de medidas que podrían incluir que la gente se quede en su casa, reveló el mandatario, que dijo que se "está buscando el momento" más oportuno para cada decisión, consultando la opinión de los expertos.Por ese motivo dijo que esta tarde se reunirá con sus ministros y expertos a las 17 en la residencia de Olivos, para evaluar cómo seguir y analizar la decisión que tomarán respecto a la continuidad de las clases, algo que, remarcó, "se está estudiando día a día".