(VIDEO) Colombia cerró frontera con Venezuela desde las 5:00 am de este sábado 14-M

14.03.20 - El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la noche de este viernes 13-M el cierre de la frontera con Venezuela a partir del sábado y la restricción desde el lunes del ingreso al país a extranjeros que hayan visitado en los últimos 14 días Europa o Asia, para contener el avance del coronavirus."A partir de la cinco de la mañana de mañana (sábado) se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país", dijo el presidente en una alocución.El mandatario añadió que esa tarea contará "con el apoyo de las autoridades migratorias y sanitarias y de la fuerza pública de Colombia", que comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros en la que hay además numerosas trochas, por lo general controladas por grupos armados ilegales.Las autoridades sanitarias colombianas han confirmado hasta ahora 16 casos del Covid-19 en el país, mientras que en Venezuela hay dos.Los dos países, sin embargo, no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, cuando fueron rotas por el presidente Nicolás Maduro, que a raíz de la crisis del coronavirus ha pedido a Duque que tomen medidas en conjunto contra la pandemia.El jefe de Estado explicó que también se reforzarán "los controles y herramientas" migratorias que comparte Colombia con Ecuador, donde han sido confirmados un fallecido y 23 contagiados.Restricciones a Europa y AsiaDuque también anunció medidas restrictivas para los extranjeros que hayan visitado recientemente Europa o Asia, los continentes más golpeados por el coronavirus."Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa o en Asia durante los últimos 14 días", dijo el presidente.La ministra de Transportes, Ángela Orozco, precisó que esa medida entrará en vigor "a partir del lunes 16 de marzo", y explicó que los colombianos que lleguen tras visitar países europeos o asiáticos, serán sometidos a aislamiento preventivo obligatorio.Duque manifestó además que estas medidas se toman "para proteger la salud de los colombianos", a quienes pidió no caer en el pánico por el COVID-19.Hace dos días el presidente había anunciado que el Gobierno pondría en "aislamiento preventivo" a los viajeros procedentes de España, Italia, Francia y China para evitar la propagación del coronavirus.