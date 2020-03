Coronavirus: Brasil confirmó sus dos primeros casos autóctonos

12.03.20 - Lo que las autoridades pronostican que sucederá en la Argentina acaba de ocurrir en Brasil: confirmaron los dos primeros casos autóctonos de coronavirus en Río de Janeiro. Una pareja de adultos mayores que no tuvo contacto con el extranjero.



Se trata de una mujer de 68 años y su esposo de 72, que se contrajo el virus en un congreso de salud en Río, convirtiéndose en el primer caso de transmisión local. Luego contagió a su pareja, según afirmaron desde la Secretaría de Salud de la región carioca.



"Son los primeros casos en el estado de pacientes que no estuvieron en países con transmisión comunitaria. Estábamos esperando que eso sucediera en breve. Sin embargo, no hay motivo para el pánico", aseguró el titular de Salud del estado, Edmar Santos.



Hasta el momento ambos se encuentran estables y en aislamiento domiciliario. Con ellos suman 73 los contagios de COVID–19 en Brasil. Después de conocerse la situación, el Gobierno de Río dio inicio a la fase 1 del Plan de Contingencia, que consiste en la habilitación de 206 camas en hospitales públicos para dar atención a pacientes de coronavirus con síntomas graves.



A su vez, el estado de Brasilia suspendió las clases en escuelas y universidades hasta el martes. El Ministerio de Educación de Brasil dijo que analiza hacerlo en todo el país, pero aún no tienen fecha prevista. De hecho el titular de la cartera educativa, Abraham Weintraub, ya sugirió que las instituciones se preparen para brindar clases en forma remota o se adelanten vacaciones escolares.



Los especialistas criticaron que, ante la crisis sanitaria, no se flexibilicen las actuales normas que impiden que los gastos públicos superen el nivel de inflación. El propio ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, le reclamó al Congreso que habilite una partida extraordinaria de mil millones de dólares para enfrentar la pandemia de coronavirus. Pero el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Adolfo Sachsida, volvió a insistir en que el control de gastos no es un problema sino una solución.

