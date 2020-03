Uruguay: El gobierno apenas llegando anunció un aumento en las tarifas de los servicios públicos

12.03.20 - Este miércoles, por medio de una conferencia de prensa, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció un ajuste en las tarifas de los servicios públicos que comenzarán a regir a partir del próximo mes. Además, se implementará una reducción de la devolución de IVA a las compras con tarjeta de débito y de crédito y al consumo en restaurantes.El aumento será de un 10,7% en Obras Sanitarias del Estado (OSE), un 10,5% en la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y 9,78% en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). El precio de los combustibles quedan excluidos debido a la baja de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales de los últimos días.Según el jefe de Estado, el aumento “es por debajo de los costos”. “Es claro que no lo vamos a utilizar, como se hizo durante mucho tiempo, como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su malgasto o gasto excesivo”, afirmó.A su vez, señaló que por decreto se obliga a los ministerios a ahorrar un 15% en funcionamiento e inversión, pero quedarán excluidas las partidas salariales.Estos anuncios se dan en el marco del “Plan de Ahorro” por el cual Lacalle Pou se propone aumentar en 900 millones la recaudación a costa del gasto público, tal como prometió en campaña. “Esta adecuación tarifaria es un efecto de la ineficiencia del gobierno que se fue el 1° de marzo”, sostuvo el mandatario.Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) afirman que el ajuste supone un incumplimiento de las promesas electorales y un aumento por encima de la inflación que en 2019 cerró en 8,8%.“Quienes prometieron ajustarse el cinturón se lo ajustaron a la inmensa mayoría. Subiendo impuestos, cosa que explícitamente habían negado. Y además tarifas por encima de la inflación. Así es fácil ahorrar”, señaló en su cuenta de Twitter la senadora y candidata del FA a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse.Por su parte Óscar Andrade, senador del Partido Comunista (PC), se preguntó: “¿En qué parte de la campaña electoral la coalición planteó subir el IVA?”. “Hablemos por lo claro, le mintieron a la gente”, añadió.Asimismo, el secretario general del PC, Juan Castillo, dijo que “duró demasiado poco la promesa electoral” de no subir tarifas. “Uno estaba acostumbrado a que decían una cosa y practicaban otra, pero la disimulaban más en el tiempo, ahora no disimularon”, indicó y lamentó que la carga impositiva la paguen “los más humildes”.