(VIDEO) Dramático. Un italiano atrapado en casa con su hermana muerta por coronavirus: “Las instituciones me han abandonado"

12-03-20.-Luca Franzese, actor italiano compartió un vídeo en el que aparece con el cadáver de su hermana denunció que “estuvo en la cama más de 24 horas sin que nadie informara”.“Las instituciones me han abandonado, Italia me ha abandonado”, lamentaba Franzese en el vídeo publicado el 8 de marzo, cuando se cumplía un día desde la muerte de su familiar, positiva por coronavirus, al tiempo que criticaba que se negaban a hacerle una prueba a él."Ella no pudo tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso", reclamó.El hombre explicó que ni siquiera la funeraria atendió su llamada y pedía que su queja se hiciera viral para que "la gente vea que Italia les ha abandonado"."Yo estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer. Este vídeo es muy fuerte, les pido que no lo muestren ni a los niños ni a los ancianos", explicaba.Francesco Emilio Borrelli, concejal local y miembro de la Comisión Regional de Salud de Campania, mostró su apoyo a los familiares de Luca Franzese y explicó que finalmente el cuerpo de su hermana fue asumido por una empresa funeraria equipada para estos casos.El Gobierno italiano anunció este lunes que las restricciones de movimiento impuestas en el norte del país se aplicaban a todo el territorio. Hasta el 3 de abril la población solo podrá moverse de una ciudad a otra por motivos de salud o trabajo o por una situación de emergencia.