Irán reporta 365 fallecidos por coronavirus y solicita ayuda del FMI por primera vez desde 1962

Credito: AFP

12-03-20.-Irán anunció este jueves que solicitó asistencia financiera inmediata al Fondo Monetario Internacional (FMI), organización multilateral que no le ha prestado dinero desde 1962, para luchar contra la nueva epidemia de coronavirus, reseñó la agencia AFP.



Irán reportó 63 nuevas muertes por coronavirus, el peor balance diario desde el inicio del brote en el país, y suma 354 víctimas fatales. Además, confirmó 958 diagnósticos positivos, lo que elevó el total de casos a más de 9.000.



La directora ejecutiva del Fondo, Kristina Georgieva, dijo que "los países afectados por (el brote de covid-19) recibirían apoyo a través del Instrumento de Financiación Rápida" (IFR) de su organización, escribió en Twitter el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif.



"Nuestro banco central pidió acceso" al IFR del FMI, explicó Javad en la red, exhortando al consejo de gobernadores del organismo -donde prácticamente ninguna decisión se toma sin el aval de Washington- a responder a esta petición de "manera responsable".



Los distintos préstamos que puede conceder el FMI deben ser aprobados por el consejo de administración de la institución, donde, en la práctica, no se puede tomar ninguna decisión en contra de la voluntad de Estados Unidos.



Actualmente, Estados Unidos está aplicando una política de "máxima presión" para secar las finanzas del estado iraní, y su presidente, Donald Trump, no mostró hasta ahora ninguna voluntad de modificarla.



En un mensaje publicado en su cuenta Instagram, que fue retomado por la agencia oficial Irna, el gobernador del banco central iraní, Abdolnasser Hemmati, afirma haber solicitado formalmente, por carta, el 6 de marzo, un acceso al IFR.



"Habida cuenta de la prevalencia generalizada del coronavirus en nuestro país y de la necesidad de seguir adoptando medidas enérgicas para prevenir y curar (esta enfermedad) y para hacer frente a sus impactos económicos", Irán pide una ayuda de "aproximadamente 5.000 millones de dólares" al FMI, escribe Hemmati en su cuenta Instagram.



Hemmati no publicó una copia de la carta que afirma haber dirigido al Fondo.



Según el sitio web del Fondo, el IFR "ofrece ayuda financiera rápida a todos los países miembros que necesitan urgentemente balanzas de pagos".

