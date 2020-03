UE deplora prohibición unilateral de EEUU de viajar desde Europa por el coronavirus

12-03-20.-Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, deploraron este jueves la decisión "unilateral" del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender todos los viajes desde gran parte de Europa a EEUU como prevención ante el coronavirus, reseñó la agencia Efe.



"La Unión Europea desaprueba el hecho de que la decisión de Estados Unidos de imponer una prohibición de viaje fuese tomada de forma unilateral y sin consultas", señalan los dos dirigentes en un comunicado conjunto.



"El coronavirus es una crisis global, no limitada a ningún continente, y requiere cooperación y no acciones unilaterales", añaden.



El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de todos los viajes desde los países que pertenecen al espacio europeo Schengen de libre circulación a Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus.



La suspensión entrará en efecto en la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, según el mensaje de Trump, emitido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.



En el comunicado, Michel y Von der Leyen aseguran que la UE está "llevando a cabo acciones fuertes para limitar la expansión del virus".



Según los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la UE, el Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega suman 22.105 contagios y 943 fallecimientos por el brote de coronavirus.



En la rueda de prensa diaria de la CE, el portavoz comunitario, Eric Mamer, aseguró que Bruselas no tiene "la costumbre de reaccionar sin pensar", preguntado por la respuesta europea ante esta decisión.



"Las buenas políticas requieren reflexión y coordinación internacional, y vamos a analizar las consecuencias que tiene esta prohibición y reflexionar sobre posibles pasos a seguir, pero definitivamente no vamos a tomar una decisión inmediatamente", afirmó el portavoz.



Además, señaló que no van a comentar cada medida que tome "una parte u otra" y consideró que los ciudadanos europeos "esperan que sus autoridades públicas lidien con los asuntos que les preocupan: su salud y bienestar y la gestión de la crisis".



"Esta es una crisis global, nos afecta a todos, no a un país o a un continente. El asunto es asegurar que las medidas que tomamos dentro o fuera de la UE sean tras consultarnos, para asegurar que son efectivas", añadió el portavoz.



Diariamente, los ministerios de Sanidad e Interior de los Estados miembros mantendrán una conferencia para compartir información y medidas con el resto de socios e instituciones europeas para reforzar la coordinación, recordó el Ejecutivo comunitario.