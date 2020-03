Chile: se cumplen 30 años del fin de la dictadura de Pinochet

Piñera y su gran mentor Credito: Matriz del Sur

11 de marzo de 2020.- El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile luego de 17 años de la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet.



La dictadura militar en Chile duró de 17 años y se inició el 11 de septiembre de 1973



Fue un período caracterizado por grandes represiones, violaciones a los Derechos Humanos y fuertes medidas autoritarias al pueblo chileno, se inició con un golpe de Estado al entonces presidente Salvador Allende.



En los últimos años, las FFAA de Chile, en particular Carabineros y el Ejército, han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales debido a una gran cantidad de fraudes económicos que se han descubierto al interior de sus filas, con desfalcos de decenas de millones de dólares.



Los casos más emblemáticos de corrupción fueron nombrados por la prensa como el Milicogate y el Pacogate, a raíz de la manera coloquial en que los chilenos llaman a los integrantes de estas dos instituciones ("milicos" a los militares, y "pacos" a los Carabineros).



En 1988 la dictadura de Pinochet realizó un plebiscito para determinar si el militar podría continuar en el poder hasta 1997.



La votación se celebró el 5 de octubre, y dio como resultado el triunfo del "No" a la continuidad del dictador, que obtuvo 53% de los votos, contra 44% que votó a favor de que Pinochet se mantuviera en el poder.



​Este 11 de marzo se cumplen 30 años del regreso a la democracia en Chile, con la asunción de Patricio Aylwin como presidente.



Se cumple además el segundo año del Gobierno de Sebastián Piñera, que ha sido duramente criticado por su respaldo al accionar de los Carabineros durante las protestas suscitadas en todo el país contra algunas medidas económicas implementadas y donde se han producido más de treinta muertes. Se espera para el mes de abril la realización de un plebiscito para redactar o no una nueva Constitución.