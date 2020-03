Príncipe heredero de Arabia Saudí detiene a un expríncipe heredero, un hermano del rey y un primo por "traición"

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán Credito: Archivo

07-03-20.-El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha detenido este sábado a tres miembros de la familia real saudí, entre los que se encuentran un hermano del rey, un expríncipe heredero y un primo, por considerarlos como amenazas para su mandato por su supuesta traición, según ha informado el diario 'The New York Times'.



Estas detenciones se han producido después del aumento del miedo sobre el impacto que puede tener el coronavirus sobre el precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, y tras no haber salido adelante los planes del príncipe de diversificar la economía saudí.



Las arrestos no han sido confirmados por parte del Gobierno saudí, aunque lo ha confirmado un miembro de la propia familia real, según una información adelantada por el diario 'The Wall Street Journal'.



En concreto, entre los detenidos se encuentre el príncipe Ahmed bin Abdulaziz, el hermano pequeño del rey Salmán, que fue durante un tiempo una de las opciones para la sucesión de la corona y conseguir el trono.



El expríncipe heredero Mohamed bin Nayef, también exministro de Interior y candidato preferido por Estados Unidos, había desarrollado lazos con las agencias de inteligencia estadounidenses durante años. En 2017, el expríncipe heredero fue destituido y se encontraba bajo arresto domiciliario desde entonces acusado de "traición". Además, también ha sido detenido su hermano pequeño, Nawaf bin Nayef.



Entre los posibles motivos de estas detenciones se encuentra la avanzada edad del padre del Mohamed bin Salmán, el rey Salmán, que tiene 84 años, por lo que está intentado minimizar el poder de sus posibles adversarios. Sin embargo, ninguno de los detenidos ha mostrado su intención de querer acceder al trono.



Bin Salmán ejerce de facto el cargo de rey y se ha enfrentado recientemente a una serie de problemas en el país tras las quejas de los musulmanes por impedir los viajes a la Meca por el coronavirus.

