Bill Clinton asegura que tuvo el affaire con Lewinsky para ayudarle a "manejar el estrés"

Bill Clinton y Monica Lewinsky Credito: Web

046-03-20.-Bill Clinton dijo que tuvo un affaire con Monica Lewinsky para ayudarle a manejar el estrés de ser presidente, al comentar el escándalo que llevó a su proceso de destitución y casi le cuesta la presidencia, reseñó la agencia AFP.



En el nuevo documental "Hillary", lanzado este viernes en la plataforma de streaming Hulu, Bill Clinton justifica su relación sexual en los años 90 con la becaria de la Casa Blanca de 22 años como algo que hizo "para manejar (su) ansiedad durante años".



En la serie de cuatro capítulos, Bill Clinton, de 73 años, es entrevistado a solas e interrogado sobre por qué tuvo la aventura y si sopesó los riesgos.



"Nadie se sienta y piensa 'Creo que voy a correr un riesgo realmente irresponsable'", dijo el expresidente. "Es malo para mi familia, malo para mi país, malo para la gente que trabaja conmigo".



Contó que se sentía bajo una enorme presión, pero que de todos modos lo que hizo estuvo mal.



"Sientes que has estado tambaleándote, has estado en una pelea de 15 rounds que fue extendida a 30 rounds, y aquí hay algo que te distraerá por un rato", explicó.



"La vida de todos tiene presiones y decepciones y terrores, miedos de lo que sea, cosas que hice para manejar mis ansiedades durante años", añadió.



"Todos traemos nuestro equipaje a la vida y a veces hacemos cosas que no deberíamos", dijo. "Lo que hice fue horrible".



Bill Clinton inicialmente negó la relación con Lewinsky en una declaración judicial grabada en video, en el marco de una demanda por acoso sexual presentada por Paula Jones contra el exgobernador de Arkansas.



La Cámara de Representantes aprobó su proceso de destitución por mentir bajo juramento sobre la aventura con Lewinsky en diciembre de 1998, pero fue absuelto por el Senado al febrero siguiente.



Clinton dijo que se siente "terrible" por cómo el affaire afectó la vida de Lewinsky para siempre.



"A lo largo de los años la he visto tratando de volver a tener una vida normal", indicó. "Pero hay que decidir qué defines como normal".



Hillary Clinton, por su lado, contó que se sintió "devastada y herida de una manera tan personal" por el affaire.



Hillary dijo a su marido que debía contarle a su hija Chelsea antes de que ésta se enterase por la prensa.



"Así que lo hice, y fue horrible", señaló el exmandatario. "Lo que hice estuvo mal. Simplemente odié lastimarla así".



El expresidente también agradeció a su esposa por apoyarlo en ese momento y no abandonarle.



"Me sentí tan agradecido de que ella pensara que aún contábamos con lo necesario para superarlo. Solo Dios sabe el precio que pagó por eso".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 334 veces.

La fuente original de este documento es:

AFP (https://www.afp.com/)