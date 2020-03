Chile: Critican en Chile precios de clínicas privadas a pruebas del Coronavirus

Credito: Crónica Digital

06.03.20 - Ganancias de hasta 600 por ciento han tenido algunas clínicas privadas en Chile por el precio a los exámenes para descartar el Covid-19, denunció el senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD).



El legislador declaró a la prensa que el costo del análisis es de 15 mil pesos chilenos (unos 20 dólares), y las entidades privadas no debieran obtener más del 10 ó 15 por ciento de ganancia por ese servicio.



Pero, según dijo, algunos centros como la exclusiva Clínica Alemana, de esta capital, cobra 94 mil pesos (unos 120 dólares) y la Clínica Dávila más de 40 mil pesos, lo que representa utilidades de 600 y 270 por ciento, respectivamente.



El político calificó tales precios de vergonzosos y pidió a las clínicas privadas que «se autorregulen y no cobren más de un 10 o 15 por ciento de utilidad», lo cual -dijo- es un margen importante en cualquier negocio.



Asimismo reclamó al Ministerio de Salud Pública que ante la alerta sanitaria en que se encuentra el país, se establezca una norma que impida que las clínicas privadas puedan abusar y aprovecharse del sufrimiento de muchas personas.



Igualmente consideró que se debe masificar la vacunación contra la influenza, que aunque no sirve para el nuevo coronavirus, permitiría distinguir una de otra, pues si una persona vacunada presenta los síntomas es altamente probable que tenga Covid-19.



En Chile ya fueron confirmados dos casos del Covid-19, importados, detectados en un matrimonio que hizo un largo viaje de luna de miel por países del sudeste asiático.

