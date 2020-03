EEUU: Sanders sigue de puntero con triunfo en California, pero Biden dominó 9 estadoen en "supermartes" demócrata

Joe Biden y Bernie Sanders Credito: Web

04-03-20.-El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden se perfila como el principal vencedor en la cita del 'supermartes' tras conseguir la victoria en ocho de los catorce estados, frente a un Bernie Sanders que ha logrado al menos imponerse en otros tres, según los datos hasta ahora publicados por las autoridades electorales estadounidenses.



Hasta la celebración de estas primarias, Sanders contaba con una ligera ventaja en número de delegados del Partido Demócrata frente a los que acumulaba Biden, que al inicio de la carrera por la nominación demócrata se había perfilado como el principal favorito y no tuvo un buen inicio en Iowa.



Además, el abandono del exalcalde de South Bend Pete Buttigieg de la contienda, la gran sorpresa al inicio de las primarias demócratas por su victoria en los caucus de Iowa y uno de los candidatos centristas, situaba al senador por Vermont con más opciones aunque beneficiaba al exvicepresidente porque tanto Buttigieg como la también centrista Amy Klobuchar han manifestado su apoyo a la candidatura del ex 'número dos' de Barack Obama.



Biden, considerado un candidato moderado y al que respalda el aparato del partido, ha logrado alzarse con la victoria en ocho estados -Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y Virginia- a pesar de los pobres resultados que había cosechado en las votaciones anteriores.



De hecho, Sanders, un candidato autoproclamado socialdemócrata y fortalecido por el impacto de sus agresivas bases en las redes sociales, ha ido acorralando a Biden durante todo el proceso hasta obligar al exvicepresidente a agarrarse a la victoria que obtuvo en Carolina del Sur el pasado sábado para mantener sus opciones de victoria.



Los primeros resultados de este 'supermartes', en el que están en juego 1.357 delegados de los 1.991 que garantizan la nominación final en la Convención Nacional Demócrata --que se celebrará en Milwaukee del 13 al 16 de julio--, dan oxígeno a Biden, mientras que restan entusiasmo a Sanders, que ha ganado en Colorado, Utah y Vermont, su estado natal, según las proyecciones de los medios estadounidenses.



Sanders lidera hasta el momento el recuento en California, uno de los estados clave del 'supermartes' por el número de delegados que reparte, 415. Tiene ventaja entre los votantes hispanos, los blancos y los menores de 30 años. No obstante, aún faltan por conocer los resultados del otro estado clave del 'supermartes', Texas, con 228 delegados, y los del estado de Maine.



El resultado cosechado hasta el momento por Sanders en California va en consonancia con lo que las encuestas pronosticaban. Los últimos sondeos de la cadena CBS/YouGov vaticinaban que el senador por Vermont ganaría en el estado con un 30 por ciento aproximado de los votos.



Por su parte, Biden es el que obtiene una ligera ventaja sobre Sanders en Texas, con un 32,3 por ciento de los votos frente al 29,3. La misma encuesta también da a Sanders como ganador con un 30 por ciento de los votos. El sondeo sitúa a Biden segundo en ambos estados, con un 19 por ciento y un 26 por ciento de los sufragios, respectivamente.



En un discurso frente a sus partidarios en Vermont, Sanders ha asegurado que ganará la nominación demócrata para las elecciones. «Cuando comenzamos esta carrera hacia la presidencia, todo el mundo dijo que no podría hacerse. Pero esta noche os digo con total confianza que vamos a ganar la nominación demócrata y vamos a vencer al presidente más peligroso de la historia del país», ha zanjado.



«Es una buena noche. Es una buena noche», ha celebrado Biden por su parte en un discurso dirigido a sus partidarios en Los Angeles, recogido por la cadena de televisión CNN. «Y parece que va a ponerse mejor. No lo llaman 'supermartes' por nada», ha agregado el precandidato demócrata.



En cuanto al resto de candidatos, los resultados hacen prever que la contienda final se celebrará entre Sanders y Biden, ya que ninguno de los restantes ha logrado ninguna victoria significativa y han permanecido más bien invisibles durante toda la jornada.



El caso más llamativo ha sido el de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, que ha perdido su estado natal frente en favor de Biden. Warren ha obtenido unos resultados pobres en el territorio, quedando tercera con un 22,1 por ciento de los votos, por detrás de Sanders -26,7 por ciento-.



Por su parte, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg sí ha logrado cosechar una victoria este 'supermartes', en Samoa Americana, el único territorio americano que celebraba este martes sus caucus. Además, la precandidata Tulsi Gabbard, samoana americana, ha logrado en la región su primer y único delegado.



El abandono de Buttigieg y el de la senadora por Minnesota Amy Klobuchar a las puertas del 'supermartes', sumado al hecho de que ambos decidieran apoyar a Biden, también ha tenido efectos beneficiosos sobre los resultados de la jornada electoral para el exvicepresidente estadounidense. En concreto, Biden ha concluido que ha logrado imponerse en Minnesota, estado natal de Klobuchar, gracias a su respaldo. «Hemos ganado Minnesota por Klobuchar», ha zanjado.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arrasado por su parte en el 'supermartes' republicano, lo que le acerca aún más a la posibilidad de competir por la reelección en las elecciones de noviembre.



Trump ha logrado más del 95 por ciento de los votos en muchos de los estados que se han disputado este martes, logrando en algunos como Maine o Carolina del Norte el 100 por cien de los apoyos. En California, Trump ha logrado más del 92 por ciento de los votos.



De hecho, en algunos estados que estaban llamados a las urnas este martes, como en el de Virginia, el Partido Republicano ha decidido cancelar las primarias ante la más que previsible y clara victoria de Trump, quien no ha contado con serios competidores opositores en su camino a estar cuatro años más en la Casa Blanca.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 558 veces.

La fuente original de este documento es:

EP (https://www.europapress.es/)