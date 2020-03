Relator especial revela intentos de Duque para interferir investigación sobre derechos humanos

El relator ONU Michel Forst Credito: Prensa MinCI

03.03.20 - El miércoles 4 de los presentes, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, presentará su informe sobre Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, a pesar de la negativa del gobierno del presidente Iván Duque para que continuara adelante con la investigación.



Forst inició en diciembre 2018 un estudio en 11 zonas de Colombia sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los primeros contactos los hizo con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero las visitas se concretaron bajo la presidencia de Duque, como relató a la revista Semana.



«La idea era que además de entregar mis impresiones sobre la situación en el país, haría recomendaciones para alivianar el riesgo asociado a la defensa de los derechos humanos. Como llevaban tan poco tiempo, se acordó programar una visita de seguimiento en 2019 con el fin de continuar apoyando la búsqueda de una estrategia», indicó el relator especial Forst.



No obstante, el seguimiento no se concretó el año pasado. El relator especial presume que el reporte no fue de la satisfacción de Duque por los datos que allí se presentaban sobre asesinato de líderes sociales y la alta impunidad de los órganos de justicia para el esclarecimiento de los casos.



«La idea era que en el transcurso de 2019 yo realizaría una visita de seguimiento para terminar de enriquecer mi informe y ahí sí redactaría la versión final que presentaría este año. Con eso se comprometió el equipo del presidente Duque. No buscábamos avergonzar al país, sino abrir el camino para la asistencia técnica, en un Gobierno que recién entraba», explicó.



«Mantengo mi evaluación y mis recomendaciones y me habría gustado poder dialogar sobre el informe y su contenido con el Gobierno de otra manera. Sin embargo, cuando conocí las observaciones del Gobierno, sentí que querían borrar por completo mi informe», enfatizó.



En este contexto, el senador Ernesto Macías propuso al presidente Duque el cierre de la oficina de derechos humanos de la ONU, en Colombia, porque a su juicio se ha convertido «en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional», señaló en un mensaje por Twitter.

