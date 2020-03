EEUU: Carrera demócrata a la Casa Blanca se reduce a Sanders y Biden

Joe Biden y Bernie Sanders Credito: Web

02-03-20.-Impulsado por su clara victoria en las primarias de Carolina del Sur el sábado, Joe Biden se posicionó más que nunca como una alternativa a Bernie Sanders y cuestionó la capacidad de su rival demócrata para atraer votantes, reseñó la agencia AFP.



Después de decepcionar en las primeras tres elecciones de Iowa, New Hampshire y Nevada, el exvicepresidente de Barack Obama finalmente logró detener la hemorragia, obteniendo con casi la mitad de los votos emitidos (48,4%), más del doble de Bernie Sanders (19,9%), quien quedó segundo.



"Es un gran impulso para nosotros", dijo Biden el domingo a la cadena CNN, poco más de 48 horas antes de las gigantescas primarias del supermartes, en donde 14 estados demócratas elegirán al candidato para desafiar a Donald Trump el 3 de noviembre.



Más de un tercio de los delegados (alrededor del 34%) que elegirán al candidato del partido en la convención demócrata a mediado de julio serán nombrados el martes.



"Marca el comienzo de un regreso", dijo a la cadena Fox el candidato de 77 años, quien fue por mucho tiempo el favorito entre los demócratas, antes de ser superado en las últimas semanas por Sanders. "Es una maratón".



Con los otros aspirantes fuertemente rezagados, Biden se enfrenta el martes a un oponente que ha recaudado casi el doble de la cantidad por su equipo de campaña (134 millones de dólares contra 70 millones) y tiene una red innegable entre los demócratas.



Para amplificar su impulso, quien fue senador de Delaware de 1973 a 2009 volvió a acusar a su principal competidor. Asegura que el programa de Sanders, que según él es demasiado izquierdista, corre el riesgo de espantar a una parte significativa de los electores.



"Será muy difícil mantener a la mayoría en la Cámara de Representantes y revocar el Senado", que ahora cuenta con una mayoría republicana, dijo Biden en ABC.



"No se trata de dar vida al alma del partido demócrata, sino de restaurar la unidad de este país", agregó, "de todo el país".



Mal posicionado en muchos de los principales estados en juego el martes, incluidos California y Texas, Biden intenta proyectarse más allá de las primarias demócratas.



Ha presentado su capacidad de lograr atraer votantes más allá de la base demócrata en los estados que oscilan entre los dos partidos principales, como Georgia o Florida.



"Puedo ir a los estados clave y ganar", dijo.



"Sin revolución"



"Para vencer a Trump, vamos a necesitar la mayor participación en la historia de este país", dijo Bernie Sanders, a ABC. "Y no creo que sea factible si no tienes un mensaje que resuene entre las clases trabajadoras y medias".



"La gente no quiere una revolución", dijo el exvicepresidente de 77 años, refiriéndose a las radicales propuestas de Bernie Sanders. "Quieren resultados".



"La esencia de lo que propone es una quimera", dijo Biden.



El exvicepresidente también se hizo eco de las críticas de varios demócratas, incluida Hillary Clinton, de que Bernie Sanders "no tiene un historial muy bueno (en la Cámara de Representantes) y en el Senado".

