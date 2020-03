Reporte de OMS y China ratifica origen animal del COVID-19

Organización Mundial de la Salud.

01.03.20 - Un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China ratificó hoy la procedencia animal del coronavirus COVID-19, y señaló al murciélago como el principal sospechoso y a otra especie que lo transmitió al hombre.



Según el documento, aun está por definir al intermediario, no existe inmunidad en los humanos para combatirlo, todas las personas son susceptibles y el contagio sucede mediante secreciones de las vías respiratorias cuando hay contacto y está desprotegido.



Sin embargo, los mayores de 60 años de edad con enfermedades de base como hipertensión arterial son más vulnerables a quedar en estado crítico y corren alto riesgo de muerte.



La transmisión es más frecuente entre familiares, los primeros indicios de la afección aparecen al cabo de cinco o seis días, pero por lo general los enfermos desarrollan síntomas leves y se recuperan.



Entre otras cuestiones, el reporte conjunto resalta la efectividad de la cuarentena impuesta en Wuhan y las regiones adyacentes desde el 23 de enero, así como el monitoreo masivo de temperatura corporal, promoción del uso de máscaras y lavado de manos en el país asiático.



El texto es la conclusión de los recorridos que realizaron expertos de la OMS y la Comisión Nacional de la Salud de China a centros asistenciales de Beijing, Wuhan y de las provincias Guangdong, Sichuan para supervisar acciones de enfrentamiento a la epidemia del coronavirus.



Según lo trascendido aquí, sostuvieron reuniones con líderes de departamentos provinciales y municipales de salud, y condujeron una investigación sobre el tratamiento médico de algunos hospitales.



El propósito de la misión internacional es ofrecer sugerencias para nuevas etapas en la prevención y control del brote aquí y en otras naciones del planeta.



La semana pasada, Bruce Aylward, quien lidera una misión de la agencia internacional, urgió a la comunidad internacional a proceder con respuestas más rápidas y drásticas para frenar al Covid-19, al considerarlo extremadamente peligroso y devastador para la humanidad.



A su juicio, se debe trabajar con diligencia con la información recabada hasta ahora y advirtió al país asiático a no confiarse en las señales positivas porque el patógeno puede resurgir con mayor fuerza.



‘Gran parte del mundo y China aun es vulnerable al coronavirus. Se trata de un virus nuevo, por tanto los humanos no poseen la inmunidad para vencerlo’, afirmó el especialista canadiense en rueda de prensa.



No obstante, alabó la ofensiva lanzada por Beijing hace un mes y la continua corrección de la estrategia de prevención y control sanitario con el apoyo de tecnología de punta.



Aylward, además, sugirió incrementar las inversiones para ampliar la capacidad de admisión en los hospitales, la nómina de personal, la ventilación y la búsqueda de una vacuna eficaz.

La fuente original de este documento es:

Crónica Digital (https://www.cronicadigital.cl/2020/02/29/reporte-de-oms-y-china-ratifica-origen-animal-del-covid-19/)